不在美國生產記憶體將課100％關稅 南亞科:無赴美投資設廠計畫

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部長盧特尼克宣布，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅；南亞科（2408）今召開線上法說會，總經理李培瑛指出，目前南亞科沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。

李培瑛並表示，目前DRAM市況供不應求，各區域需求皆佳，尤其以美國與中國較熱絡，美國偏需求高階產品、中國偏消費性應用；日本、韓國需求也強勁。南亞科暫無赴美設廠計畫，將持續評估對美直接銷售佔比的變化，短期不赴美設廠。對於台灣取得對美投資免除232關稅配額的條件，台美談判對半導體業影響，他說「這由台積電魏董事長回應較為合適」。

李培瑛也指出，DDR5 128GB RDIMM應用於雲端伺服器，南亞科盼望今年上半年啟動小量驗證，因今年總產能不增加、待新廠投片，出貨量有限。去年南亞科整體位元成長約超過50%，今年預期約年增逾10%。

力積電將銅鑼廠出售給美光，並預計2027年下半年量產DRAM，李培瑛認為，是否會對當年市況造成影響，還要看量產進度與產能規劃，無法直接評論。但他同時表示，世代設備差異大，製程轉移需設備與時間，預估對今年到明年上半年記憶體業影響不大。

