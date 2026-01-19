2025全球50強中轉機場出爐 桃園機場排名進步了

OAG發布2025全球50大中轉機場，桃園機場排名第37，比2024年進步一名。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國的分析公司OAG發布2025全球50大最強中轉機場，倫敦希斯洛機場連3年拿下全球連結性最強的機場冠軍，土耳其伊斯坦堡機場從2024年的第8名大幅躍升至第2名，相當耀眼，第3名則是阿姆斯特丹史基浦機場。桃園機場則排名第37，比2024年進步1名。

OAG 長年收集機場統計數據，發布年度Megahubs指數，該指數以數據為驅動，分析世界各地哪些機場最擅長將旅客從A點送到B點，以及C點和D點。

這項研究使用OAG提供的全球100個最大機場和100個最大國際機場的航班數據，基於全年（2024年9月1日至2025年8月31日）的總航班座位數。資料擷取自過去一年（2024年9月至2025年8月）全球航空業最繁忙的一天，即2025年8月1日。計算6小時內所有可能的轉機航班總數，包括進出港航班中至少有一個為國際航班的情況。

最新報告揭示2025全球50大最強中轉機場，倫敦希斯洛機場連3年拿下全球連結性最強的機場冠軍，希斯洛機場是全球旅客的主要樞紐，也是歐洲座位容量最大的機場。

土耳其伊斯坦堡機場從2024年的第8名大幅躍升至第2名，相當耀眼，主要得益於一年中最繁忙的一天潛在航班連接數量同比增長了 25%。第3名則是阿姆斯特丹史基浦機場。第3名則是阿姆斯特丹史基浦機場，比2024年進步1名。

觀察前10大中轉機場，吉隆坡機場是亞洲機場排名最高者，與法蘭克福機場並列第4，法蘭克福機場的排名發生了顯著變化，從去年的第10 名上升到第 4名，這主要得益於潛在聯繫數量成長21%。

東京羽田機場則從2024 年的第 3名，滑落到 2025 年的第 9名，反映出其連結數下降 10%。至於桃園機場則排名第37，比2024年進步1名。

