瀚荃攜手AI電源雙雄 泰越新廠助攻全年雙位數成長

瀚荃越南廠2025年第四季開始量產，供應「台灣電源二哥」需求。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃（8103）看好AI伺服器帶動資料中心電力需求升溫，近年積極調整產品組合，將重心由傳統筆電（NB）轉向伺服器與網通應用，去年伺服器網通業績比重在36%至37%。在AI浪潮與電源架構演進、攜手AI電源雙雄之下，管理層看好今年AI貢獻有機會突破40%，公司也規劃啟動泰國擴產與越南量產布局，並預期毛利率可望逐季改善，全年營運雙位數成長。

瀚荃表示，過去NB市場不佳拖累整體毛利率表現，但隨著NB比重下滑、伺服器網通占比拉升，營運結構已出現轉變。瀚荃統計，NB貢獻占比已由2020年的37%降至2025年的24%，伺服器網通則由24%提升至37%，其中2025年第三季伺服器網通占比約36%，全年估落在36%至37%左右。瀚荃認為，2026年在AI需求帶動下，伺服器網通占比有機會進一步突破40%，但整體成長動能仍以AI、伺服器與工業應用為主，其他消費性產品動能相對保守。

請繼續往下閱讀...

在產品與客戶布局方面，瀚荃目前主要供應與電力相關的連接器（70%）與軟線（30%）產品，出貨以台灣最大的兩家AI電源廠為主，並透過電源供應鏈間接切入大型資料中心客戶需求。瀚荃觀察，2025年第二季之前市場多以輝達（NVIDIA）架構產品為主，但後續客戶端更強調ASIC架構的需求，帶動電源應用層面擴大。此外，隨著高壓直流（HVDC）帶動更高電力密度需求，電源櫃等新模式也逐步浮現，瀚荃看好電源管理連接器在板對板等應用上仍具成長空間。

為因應需求擴大，瀚荃規劃以泰國為主要擴產基地，將採租賃既有廠房方式加速進駐，以支援台灣電源龍頭廠相關出貨；越南廠則已具備產能規劃，2025年第四季開始量產，供應「台灣電源二哥」需求。管理層預計今年資本支出將增加50%，同時推動中國據點精實整併，華南兩座工廠將整併擴大電源與工業產品產能，蘇州則朝高頻產品研發與少量多樣的高附加價值製造轉型，以提升整體競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法