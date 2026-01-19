上緯「台智寶」人形機器人首登磐石會 成功挑戰人機共舞

上緯「台智寶」人形機器人玲玲（右）首登磐石會，成功挑戰人機共舞。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）旗下上緯智聯專注於智慧機器人技術研發，近期發表「台智寶（TaiiBot）」人形機器人核心產品，更受邀台中市磐石會「樂賞梁祝・人機共舞」藝文活動，透過經典人文與科技跨界展演形式，展現台智寶人形機器人（玲玲）在AI技術上的重要突破。

上緯指出，這是台灣首場以舞台形式呈現的人機共舞，由資深藝術製作人蟻薇玲企劃及有傘的孩子國際藝術舞蹈學院蘇依屏老師編舞，展開了一場穿越時空的對話，開啟人機互動的新想像；此次展演的核心，在於台智寶人形機器人所展現的高度智慧化「共創能力」，上緯智聯表示，整合AI動作識別、大語言模型與多模態感知技術，使機器人能即時理解人類舞者的節奏、動作與空間變化，並同步做出自然回應，且創作者無須具備程式背景，即可透過直覺式操作進行創作，搭配即時動作捕捉與AI訓練演算模型，讓機器人精準詮釋細膩動態與情感層次。

共舞老師蘇依屏演出後也說，在與智慧機器人玲玲不斷排演的過程中，竟然與機器人玲玲跳出了感情，這是自己完全沒有預期到的深刻感觸，這份跨越冰冷程式的情感連結，展現科技在回應真實世界的同時，也能傳遞出深刻的人文溫度。

