社宅數改4萬戶引跳票質疑 劉世芳：直接興建、包租代管皆屬社宅

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德大選前曾承諾延續前總統蔡英文的12萬戶社會住宅政策，未來8年擬增建13萬戶，使總數達25萬戶之譜；但內政部近日卻將數字下修至「4萬戶」，引發在野黨質疑「政策跳票」。對此，內政部長劉世芳今（19）日澄清，直接興建、包租代管皆符社宅定義，儘管政策現實面受挑戰，但「百萬戶租屋家庭計畫」的目標並未改變。

立法院內政委員會今（19）日邀請內政部長劉世芳出席議會，針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專案報告，並備質詢。針對在野黨質疑內政部下修社宅數為4萬戶、恐使賴清德8年13萬社宅政見跳票一事，劉世芳澄清，依照《住宅法》規定，社會住宅的定義中包含「直接興建」和「包租代管」兩種，因此政府的社宅政策目標並未改變。

劉世芳進一步說明，政府「百萬戶租屋家庭計畫」的目標，均依《住宅法》第2條、第18條及第19條規定，持續推動「直接興建」或「包租代管」的社會住宅。他也提到，這項政策需要中央、地方政府共同接受挑戰；他已親自拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，後續還將拜會台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人，共同策畫出更好、嘉惠更多人的社宅政策。

劉世芳先前曾表示，社會住宅興建速度之所以慢，除工程曠日費時，另一主因則是蛋黃區的土地愈來愈少，若將社宅蓋在陽明山的邊邊角角之處、沒有人會去，因此，對於租屋需求者，政府除社會住宅，也持續推動租金補貼、包租代管，「無論如何，這3個加在一起都是100萬戶。」

此外，針對內政部調整專題報告標題一事，劉世芳說明，今天這份報告從中央、地方還有公私協力團體的角度，更全面性呈現社宅所碰到的挑戰、檢討以及策進方向，內容範圍更廣泛，因此才臨時改以調整過的題目來報告，讓所有立委更能了解政策。

