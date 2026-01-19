馬丁路德金恩紀念日 美股週一休市1天

美國時間週一（19日）適逢「馬丁路德金恩紀念日（Martin Luther King，Jr. Day）」，美國股市與債市皆休市不進行交易。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國時間週一（19日）適逢「馬丁路德金恩紀念日（Martin Luther King，Jr. Day）」，美國股市與債市皆休市不進行交易。

綜合媒體報導，馬丁路德金恩牧師是美國民權運動的重要領袖，他倡導以非暴力方式對抗種族歧視，並於1968年遭到暗殺。雖然在他遇刺後不久便有人提議設立紀念日，但直到1983年1 月，時任美國總統雷根簽署相關法案，才正式確立將每年1月的第3個星期一定為紀念馬丁路德金恩生日的聯邦法定假日。

在馬丁路德金恩紀念日當天，學校與聯邦政府機構均會放假，各地也會舉辦不同形式的紀念活動與典禮，以表達對馬丁路德金恩牧師的追思與敬意。而在紀念日前的星期日，許多宗教團體的神職人員也會向信眾發表特別佈道，回顧並提醒世人馬丁路德金恩牧師一生致力於和平、平權與正義的理念。

因適逢馬丁路德金恩紀念日，美國股市與債市1月19日皆休市不進行交易，1月20日才會恢復正常交易。

