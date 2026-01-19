南亞科去年第4季EPS為3.58元

南亞科去年第4季大賺110.83億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，公布去年第四季財報，DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比，帶動毛利率49%，較上季改善30.5個百分點，營業淨利達117.81億元，營業淨利率39.1%，較上季改善33.1個百分點，加上業外收益新16.02億元挹注，單季稅後淨利為破百億元，達110.83億元，季增608%、年增804%，淨利率36.8%，單季每股盈餘為新台幣3.58元，創同期新高，也帶動去年全年轉虧為盈，稅後淨利為新台幣66.03億元，每股盈餘為2.13元。

南亞科第四季營收達300.94億元，創單季新高，季增60.3%、年增357.69%；2025年全年營收665.87億元、年增95.09%，創近四年新高。受惠DRAM價格上漲，南亞科第四季稅後淨利億元，稅後每股盈餘1.37元，累計全年稅後每股盈餘，全年。

南亞科董事會原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。

南亞科表示，將持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。

