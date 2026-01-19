高軟園區二期首棟大樓今天上樑 年底完工

園管局長楊志清（左三）於上樑儀式上，與營造、工程、機電等貴賓合影。（園管局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高軟園區二期的首棟大樓、由經濟部產業園區管理局（園管局）投資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」，今（19）日舉行上梁典禮，預計今年11月能完工，將吸引超過30家企業進駐、創造840個就業機會，帶動年產值17億元，有助擴大南部5G AIoT產業聚落與就業機會。

因應高軟園區原有空間已趨飽和，行政院於110年核定擴區計畫，由園管局開發原高軟一期北側中油公司2.45公頃土地，推動第二園區計畫，並區分為A、B、C三大坵塊辦理招商。

亞灣智慧科技大樓位於亞洲新灣區港灣旁的A坵塊，為高軟園區二期率先動工的大樓，是地下3層、地上11層鋼骨結構建築，總產業空間逾1萬坪，規劃共創實證場域、商業與生活複合功能。目前鋼構結構體已完成吊裝，預計今年11月完工，明（116）年第3季交屋啟用；至於B、C區域也正同步招商中，將引進更多智慧應用及新興產業廠商。

「亞灣智慧科技大樓」上樑。（園管局提供）

今天上樑典禮，園管局長楊志清強調，「亞灣智慧科技大樓」上樑是園區發展的重要里程碑，不僅展現施工進度成果，更象徵高雄智慧產業聚落邁向下一階段；未來將結合嘉義、台南、高雄至屏東等地的產業與科技園區資源，打造半導體S廊帶南部核心，經濟部也將攜手高市府積極招商，提供產業創新與青年就業的理想環境。

園管局指出，「亞灣智慧科技大樓」將作為台灣智慧產業升級的標竿建設，成為串聯南部半導體與AIoT產業的重要據點，助力國家創新發展戰略落地，並為高雄打造全新的經濟成長引擎。

