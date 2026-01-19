全球變壓器短缺、中國出口金額創新高 ! 美科技圈憂心「這件事」

中國電力變壓器出口創歷史新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，受全球變壓器供應短缺影響，中國去年電力變壓器出口金額飆升至歷史新高。根據中國海關上週日公布的數據，去年中國出口電力變壓器總值達646億元人民幣（約新台幣9242.2億元）、年增近36%，創下新紀錄。

據報導，日前美國科技圈發出警告，變壓器不足拖累電力基建，將大幅制約美國人工智慧發展速度。對此，能源顧問公司Wood Mackenzie更估計，全球最大變壓器進口國美國，目前供應缺口約達30%，且可能一路延續至2030年。

特斯拉執行長馬斯克曾在2024年博世互聯世界大會上指出，「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」，其預言正成為現實。專家認為，這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更將佔據全球變壓器產能60%的中國，推向了舞台中央。

中國《華商韜略》報導，變壓器作為電力系統的「心臟」，承擔著電壓轉換的關鍵功能。從手機充電器內部微型變壓器到重達數百噸的特高壓換流變壓器，這類設備遍佈電力網路的每個環節。

《彭博》NEF統計，2025年全球電網投資金額首次突破4800億美元（約新台幣15.1兆元），且未來數年動能仍將延續。中國作為全球用電量約為美國2倍的國家，也計畫進一步擴大電網投資，其最大電網營運商上週公布的預算案已釋出明確訊號。

目前短缺危機根源在於多重因素的疊加，歐美國家電網設施普遍老化，其中歐洲大部分設備已運行40-50年，美國更有31%輸電設備和46%的配電設施超期服役，而AI運算需求暴增與全面電氣化，也推升了變壓器價格與交期。

《彭博》分析師指出，自2021年以來，電力變壓器交期幾乎翻倍、價格大幅上漲。中國去年出口的單台變壓器平均價格升至20.5萬元人民幣（約新台幣近93萬元）、年增約3分之1；美國市場的價格則比2021年前高出約79%，歐洲與澳洲也出現類似壓力。

專家指出，變壓器是將高壓電轉換為家庭或工廠可使用低壓電的核心設備，也是電網基礎建設不可或缺的一環。隨著資料中心快速擴建、各國加速電氣化與能源轉型，電網關鍵設備供不應求、價格走高，讓中國製造商成為最大受益者之一。

