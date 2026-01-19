美100％關稅掃向記憶體 外媒點名華邦電、南亞科恐有致命麻煩

人工智慧的需求已經將DRAM價格推至前所未有的高度，而潛在的100%關稅可能會對本已難以擴大產能的DRAM產業造成毀滅性打擊。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「美國製造」的理念近年來獲得了巨大的推動，這主要歸功於台積電、三星以及其他供應鏈參與者的投資。如今，DRAM製造商似乎也將成為下一個目標。記憶體除了短缺之外，SK海力士和三星等供應商還面臨新的威脅，即美國正在考慮對海外生產商徵收100%的關稅。

外媒wccftech報導，台灣南亞科技和華邦電子等DRAM供應鏈中的重要廠商也可能面臨「記憶體關稅」的徵收，這可能會造成巨大的麻煩（massive trouble）。

人工智慧的需求已經將DRAM價格推至前所未有的高度，而潛在的100%關稅可能會對本已難以擴大產能的DRAM產業造成毀滅性打擊。

美國製造業一直是川普政府的優先事項，尤其是在半導體和人工智慧等高價值領域。美國商務部長盧特尼克在美光位於紐約的工廠奠基儀式上宣布，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅。這是美國首次專門針對DRAM供應商課稅，鑑於記憶體晶片對人工智慧產業的重要性，這項舉措也在情理之中。

雖然盧特尼克或商務部並未具體指明哪些公司將受到關稅政策的影響，但對主要DRAM生產商進行審查至關重要，以確定他們是否已承諾生產用於實際應用的DRAM晶片。

目前美國唯一生產DRAM晶片（或至少計畫生產）的大型企業是美光科技。鑑於川普政府的政策目標實際上是記憶體產業，多家主流廠商可能面臨100%的關稅，這對許多生產者而言可能是致命的。

首家大型DRAM生產商三星已宣布涉及前端和後端組件的半導體生產承諾，但目前尚未有建造記憶體製造廠的計劃。

SK海力士近期宣佈在印第安納州西拉法葉（West Lafayette,Indiana）投資40億美元，但該投資主要涉及2.5D封裝和研發工作，並不包括DRAM生產線。

