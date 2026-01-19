台美關稅2500億信保拖垮台灣財政？中經院長連賢明：遠低於可負擔規模

中經院長連賢明。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅協議拍板，外界擔憂政府承諾提供2500億元信用保證會不會拖垮台灣財政。中經院長連賢明指出，試算信保經費模型，政府信保需提撥金額應在25億美元以下，若再區分為4年提撥，政府每年僅需提撥金額在新台幣150億元左右，「遠低於政府財政可負擔的規模」，另一方面又能引導國內超額儲蓄增加民間投資，對台灣經濟更有益。

連賢明指出，首先是經濟部已經說明，政府承諾的2500億美元的信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用的信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。

至於支持2500億美元的信保經費規模，連賢明表示，要估計這個數目，要先了解什麼是信用保證，所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，要進行投資時，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。但這時，政府就可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

連賢明表示，基於上述理由，信用貸款對象很清楚就是針對中小企業。畢竟目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電或鴻海或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。而在現有民間承諾的2500億美元中，需要政府擔保估計不到十分之一。也就是說，政府保證金額應該不會超過250億美元。

連賢明指出，若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作10元的生意 （目前信保基金承作比例約 1:13），政府這次的信保需要提撥金額應該在25億美元以下；若再區分為四年提撥，政府每年僅需提撥金額在新台幣150億元左右，遠低於政府財政可負擔的規模。

連賢明再指出，此外，根據信保基金的數據，台灣中小企業在信保基金的壞賬率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該大概率能夠獲利，因此外界不需要看到2500億美元就覺得台灣沒有辦法負擔、或是排擠到中小企業的投資。台灣銀行體系現在光超額儲蓄就有新台幣3、4兆元沒辦法消化，假設可以透過這些措施增加民間投資，對台灣的經濟反而有幫助。

