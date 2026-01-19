市值達2兆美元前快買進台積電！外媒超看好、曝閉眼買原因

外媒分析師建議，趁著台積電在2026年突破2兆美元大關之前，趕緊大量買進。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價，正站在一場關鍵突破的起跑線上。投資媒體《The Motley Fool》的分析師Adam Spatacco指出，投資晶片設計公司，確實能反映整體AI產業的健康程度，但真正更具爆發力的機會，可能就藏在眾人眼前。身為全球營收規模最大的晶圓代工廠，「台積電」在確保AI晶片能準時進入資料中心這件事上，扮演著關鍵角色。他大膽預測，台積電將成為下一家市值衝上2兆美元的公司，他拆解台積電如何達成這個里程碑，以及為何現在的股價幾乎是「閉眼買進」。

報導指出，目前台積電市值約為1.7兆美元，已是全球最有價值的企業之一。若要突破2兆美元門檻，股價只需再上漲約18%，相當於每股再增加約380美元。考量台積電過去12個月股價已大漲62%，要與亞馬遜一同躋身「2兆美元俱樂部」，並非遙不可及。

台積電如何在2026年及未來持續稱霸？報導指，在AI浪潮下，包括Alphabet、微軟、Meta、亞馬遜等超大型科技公司，正持續加快AI資本支出的腳步。根據FactSet Research的共識預估，華爾街預期這些科技巨頭在2026年的AI基礎建設支出將達5270億美元，較第三季初的預測再上修13%。

更進一步來看，顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）預估，到2030年，用於支撐AI工作負載的總投資將高達5兆美元。換句話說，未來數年，AI 訓練與推論對晶片的需求只會持續加速成長。

而真正的幕後贏家是台積電。AI 基礎建設時代最顯眼的贏家，當然是輝達、AMD、博通與美光（Micron）。但在幕後，這些公司多半仰賴台積電代工生產晶片，才能消化不斷膨脹的訂單。台積電也早已超前部署，積極提升晶圓代工產能，並將製造版圖擴展至台灣以外，包含美國、日本與德國。

透過分散製造基地、深化與美國的合作關係，分析師認為台積電正在為自己建立更牢固的客戶黏著度。這也意味著，它有能力持續掌握極高的定價權，進一步推升營收成長，同時擴大獲利率。

總結來看，在AI晶片需求長期爆發、產能門檻極高的背景下，台積電不僅站在產業核心，更可能成為下一家市值衝破2兆美元的超級企業。對長線投資人而言，現在的股價，堪稱難得的布局時機。

