每週工作逾100小時！洗碗工用「過勞」拚出2516億元帝國 親揭翻身心路

〔財經頻道／綜合報導〕多數人口中的「過勞」，對他而言只是日常。金融科技公司Airwallex共同創辦人暨執行長Jack Zhang坦言，從16歲開始，他幾乎每週工作超過100小時，從洗碗工、調酒師、加油站員，再到工廠包裝檸檬。如今，他一手創立的公司估值高達80億美元（約新台幣2516億元），成為全球矚目的金融科技新創之一。

《CNBC》報導，Jack Zhang在接受專訪時指出，努力工作從來不是選項，而是為了生存。15歲那年，他獨自從中國青島前往澳洲墨爾本求學，語言不通、舉目無親，只能寄住在當地寄宿家庭。不久後，他得知父母在中國遭遇財務困境，意味著自己必須完全負擔大學學費與生活開銷。

為了完成墨爾本大學電腦科學（Computer Science）學位，他同時做了4份打工，白天在餐廳洗碗、晚上當酒吧調酒師、深夜到加油站上大夜班，暑假則進工廠包裝檸檬。有些星期，他在課業之外的工時高達80至100小時。他直言，在那種處境下，「不是活下來，就是被淘汰，根本不會去想什麼過勞。」

2007年畢業後，Jack Zhang進入企業界，先後任職於保險公司與銀行業，同時經營多項副業，從將澳洲橄欖油與紅酒出口到亞洲的航運公司，到房地產開發事業，累積了可觀資產。20多歲時，金錢已不再是問題，但他卻始終找不到真正投入一生的熱情。

人生的轉折點，出現在他30歲、女兒出生的那一年。Jack Zhang回憶，看著女兒的瞬間，讓他意識到自己尚未做出任何能讓孩子感到驕傲的事。他因此決定辭去銀行高薪職位，告別零散副業，全心投入一個真正有使命感的創業計畫。

Airwallex的構想，源自他與大學好友、共同創辦人Max Li經營的一家墨爾本咖啡店。頻繁的跨境匯款經驗，讓他們深刻感受到傳統SWIFT系統成本高昂、效率低落，進而萌生打造新一代跨境支付平台的念頭，希望徹底改變全球資金流動方式。

2015年底，他們集結多位大學夥伴共同創立Airwallex，其中共同創辦人Lucy Liu更在初期投入100萬美元（約新台幣3146萬元）資金，成為公司關鍵推手。歷經近10年高強度運作，Airwallex節制2025年底年化經常性收入（ARR）已達80億美元，業務版圖遍及多國。

如今已40多歲的，Jack Zhang依舊維持每週80小時以上的工作節奏。他表示，自己對未來仍充滿熱情，下一個目標，是在2030年前將 Airwallex 打造成營收至少100億美元（約新台幣3146億元）的全球級金融科技巨頭。

