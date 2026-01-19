美歐關係緊張、美元急殺，新台幣一度升破31.5元關卡 。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揚言對歐洲8國加徵關稅，直到格陵蘭入手，引發歐盟反制，美元指數急跌，加上台股開低走高，大盤指數續寫新高，新台幣兌美元匯率早盤一度升破31.5元關卡，最高升抵31.494元，寫逾一週新高，中午暫時收在31.506元、升值6.6分，台北外匯經紀公司成交量6.09億美元。

美國上週公布多項數據普遍表現良好，壓抑市場對聯準會（Fed）降息預期，甚至有法人預估Fed今年上半年利率都將維持不變，對美元帶來支撐，不過川普為了要施壓盟友允許美國收購格陵蘭，宣布對歐洲8國加徵關稅。

歐洲8國於18日發表聯合聲明，強調將團結一致支持丹麥與格陵蘭。市場擔憂，川普關稅威脅恐進一步破壞跨大西洋合作關係，甚至推升去美元化進程，美元指數應聲重挫。主要亞幣同步反彈，日圓、人民幣表現尤為強勢，其中人民幣離岸價續創波段新高。

新台幣匯價在主要亞幣走揚、外資資金回流雙重支撐下持續升值。外資上週五轉為買超台股，資金分批匯入，新台幣今早延續升勢，以31.55元、升值2.2分開出後迅速走升，目前在31.5元附近整理，後續能否持續往上攻堅，外資動向仍為關鍵。

觀察主要亞幣走勢，除韓元相對偏弱外，人民幣表現最為亮眼，離岸人民幣兌美元早盤升破6.96元，續創2年半新高。

匯銀人士指出，台美關稅協議拍板後，儘管市場對台灣投資美國金額有歧見，但從股匯市反應來看，多數市場解讀偏向正面，視為利多。不過，相關利多逐漸消化後，市場焦點迅速轉向川普與歐洲八國的對峙情勢、最高法院對川普關稅措施的判決結果，以及川普可能於本週宣布新任聯準會主席人選等變數。在不確定因素升高下，短線仍須留意金融市場波動加劇的風險。

