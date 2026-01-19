向「新資金」招手 遠銀推1年期定存年息1.8％

遠東商銀推出１年期1.8%高息定存吸引小資族（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股續創新高，但在當前不確定的金融環境下，仍有部分投資人有意將資金暫時停泊於高安全性的存款專案，遠東商銀延續2025年的多項優利存款專案，逆勢推出市場少見的1年期定存，年息高達1.8%，若希望資金可靈活運用，也有年息最高1.4%的活存專案，存款族可靈活運用、聰明理財。

遠東商銀指出，目前全球的經濟局勢，仍深受地緣政治角力、政策不確定性和科技泡沫疑慮等風險因素干擾，導致金融環境充滿不確定性，亟需找尋安全性較高，也可提高收益的資金停泊方案。

請繼續往下閱讀...

儘管近1年全球金融市場已進入降息循環，遠東商銀即日起至2026年3月31日，提供市場少見的1年期定存，年息達1.8%。凡以新資金單筆存入新臺幣5萬元以上，即可辦理1年期1.8%優惠定存，低門檻特別適合小資族、上班族及退休規劃族群。

存戶須留意｢新資金｣定義，是客戶在申辦該定存時，須符合「申辦當日於遠東商銀臺、外幣存款（不含支存帳戶）總餘額」減去「客戶於遠東商銀上1季的第1個月份（即2025年11月為活動基準月）臺、外幣存款（不含支存帳戶餘額）總平均餘額」後的淨額，大於或等於申辦該活動優惠定存的金額。

遠東商銀舉例，於2月1日存入新資金10萬元，一年期滿後將可獲得1,800元利息，小額資金也能享受「賺紅包、愈存愈有感」的無負擔理財體驗。

如果資金不想被定存綁住，也可選擇活存專案，至2026年3月31日，客戶只需在指定期間綁定「遠東商銀HAPPY+」LINE官方帳號並完成登錄，也需符合新資金條件，可獲新臺幣最高1.4%年利率（原牌告年利率0.845%加碼0.555%）。

遠東商銀建議，在資產有效配置的理念下，透過「一年期定存鎖利」搭配「優利活存彈性」，能為資產構建雙重防護網。只要透過網路銀行、行動銀行APP、電話客服或分行臨櫃均可申辦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法