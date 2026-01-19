南韓青瓦台對台灣最惠國待遇急發聲明 蔡維哲：証明台灣談判成功

行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克（左）合影。（資料照，行政院提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台美簽署半導體關稅協定的消息一出，青瓦臺於昨（18）日緊急發佈聲明，試圖援引條款要求「同等待遇」。對此，中山大學財管系特聘教授蔡維哲表示，若要評估這場談判有多成功，我們無需自我吹捧，只需看主要的競爭對手南韓表現出何等的緊張與焦慮，足以充分展現台灣此次談判的豐碩成果。

蔡維哲表示，青瓦臺在聲明中焦急地主張，依據既有協議，南韓應享有「不低於他國」的待遇，試圖藉此獲得與台灣相同的關稅豁免。然而，這種訴諸法律條文的動作，反而暴露了南韓在資本實力上的戰略空虛。在國際談判的賽局裡，當一方無法拿出真金白銀來對等加碼，只能回頭翻閱舊合約尋求保障時，正代表其已經無力跟進對手設定的新局。

根據台美敲定的貿易協定，台灣承諾2500億美元直接投資，加上2500億美元信用保證，實際上是為進入美國市場設定了極高的門檻。蔡維哲提到，南韓之所以反應如此激烈，正是因為他們發現，台灣利用獨有的金融優勢墊高了遊戲規則，讓財務體質相對緊繃的南韓，陷入了既拿不出鉅額入場費，又無法承擔被課徵關稅的進退維谷。

蔡維哲說道，從更深層來看，南韓社會從媒體到政府的集體焦慮，證明了台灣成功運用國內充沛的民間資金與強大的產業實力，打了一場極為漂亮的資本非對稱戰爭。我們將銀行體系中成本極低的閒置資金，轉化為2500億美元的信用保證，這種「點石成金」的財務方式，精準擊中了南韓的高負債與流動性軟肋。

蔡維哲指出，南韓即便想跟進，其國內資金市場也難以支撐同等規模的海外擔保而不引發排擠效應。因此，當青瓦台只能蒼白地引用「最惠國條款」來重新要求美國一視同仁地公平時，正反證了台灣已經取得了實質上的「定價權」。我們不再是被動的規則遵循者，而是能夠利用資本實力定義市場規則的造市者。

蔡維哲表示，簡而言之，這場談判的勝利不僅在於台灣獲得了建設期的產能免稅或優惠稅率，更在於我們成功迫使主要競爭對手陷入了前所未有的戰略恐慌。南韓那份充滿無力感的聲明，以及首爾輿論對「台灣障礙」的驚懼，就是對台美協定含金量最高的鑑價報告。這證明了台灣在半導體技術之外，更懂得如何將國家累積三十年的金融國力，轉化為強權博弈中他人無法複製的絕對優勢。

