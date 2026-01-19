高雄富邦凹子底開發案今上樑 議員向「天上的簡局長」致謝

富邦凹子底開發案今上樑。（翻攝簡煥宗臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄富邦凹子底開發案今舉行上樑儀式，設定2026底取得使用執照、2027開幕；受邀參加儀式的議員簡煥宗事後發文，特別向「天上的簡局長」致謝。

讓議員惦記的簡局長、是前高市財政局長簡振澄，他是前市長陳菊相當器重的大掌櫃，2018年11月病逝、享壽64歲，富邦凹子底是他生前努力推動的開發案指標。

簡振澄畢業於美國多明尼肯大學公共行政碩士、逢甲大學合作經濟系，歷任省財政廳專員、高雄縣財政局長、高雄市財政局長、高雄市副秘書長；他專業又敬業，曾在高縣余政憲、楊秋興等兩任縣長任內獲重用，縣市合併後同樣獲高雄市長陳菊倚重，操盤艱困的高市財政。

同僚形容他不只專業強、論述能力優、為人更是謙和，是非常優質的事務官，不但受歷任縣長與市長充分信賴，所帶領團隊也能凝聚向心力。

簡振澄當時原計畫與陳菊市府團隊一起退休，不料身體檢查發現罹患胃癌，隨即就醫、開刀與休養，但最後仍因病重辭世，同仁都相當不捨；陳菊、楊秋興都親自參與告別式，送簡局長最後一程。

