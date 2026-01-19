中國去年人均可支配收入不到台幣20萬 人均薪資11萬元

中國2025年全國人均「可支配收入」為4萬3377人民幣，其中人均薪資為2萬4555人民幣。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局今（19日）公布「2025年居民收入與消費支出狀況」，去年全國人均「可支配收入」為4萬3377人民幣（約新台幣19.6萬元），其中的人均薪資為2萬4555人民幣（約新台幣11.1萬元）

中國國家統計局官網指出，「可支配收入」為民眾用來消費支出和儲蓄的總和，亦即可用來自由支配的收入，包括薪資、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入。

統計資料顯示，中國去年人均薪資2萬4555人民幣、人均經營淨收入7252人民幣（約新台幣3.28萬元）、人均財產淨收入3490人民幣（約新台幣1.58萬元）、人均轉移淨收入8080人民幣（約新台幣3.65萬元），加起來就是4萬3377人民幣。

中國網友們看到「可支配收入」的消息後議論紛紛，不少人感嘆自己「支配不了那麼多」、「拖後腿了」、「月光光（月光族）」、「存不了多少錢」。

