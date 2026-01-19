北市大安區爛尾樓三拍 底價降至3.5億

台灣金服今公告北市大安區爛尾樓三拍，底價降至3.5億元。（台灣金服提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台北市大安區「大安文樺」建案，預計興建6樓，但蓋到3樓因財務問題停工，淪為法拍屋，一、二拍均因無人投標而流標，台灣金融資產服務公司今日公告三拍，底價再打8折、降至3.5億元，預計2月4日開標。台灣金服表示，該建案為北市精華地段首宗法拍案，三拍底價明顯低於週邊行情，預料應會有投資人出手，標脫機率提高。

根據台灣金服公告，「大安文樺」建案為第三種住宅區，位於北市大安區樂業街118巷，為3層之未完工建物，基地面積約130坪、建物面積約408坪，鄰近捷運六張犁站、大安國小、台北和平籃球館、基隆高架道路等，住宅聚集，生活機能方便。據了解，該建案原本規劃興建地上6樓、地下2層，共18戶，但2023年傳出跳票停工；根據實價登錄，該案於2022年預售時曾賣出2戶，總價2625萬至2650萬元、每坪單價108萬至109萬元。

根據公告資料，「大安文樺」建案債務人為台中商業銀行，2025年12月24日一拍，底價5億4975萬元，因無人投標而流標；2026年1月14日二拍，底價打8折降至4億3980萬元，仍無人投標；台灣金服今公告三拍，底價降至3億5184萬餘元。

房產專家指出，儘管市場景氣不佳，但三拍後的土地取得成本已降至每坪約270萬元，相較於大安區「住三」土地動輒每坪300萬至400萬元的行情，三拍價格已預留了極大的「安全邊際」，足以應對景氣下行導致的房價修正風險。

分析師認為，在房市景氣放緩之際，具實力的投資人更傾向鎖定蛋黃區資產，該案雖然行政程序繁瑣且有結構缺陷，但三拍底價已將這些負面因素充分折價反映；即便以保守情境預估完工後的銷售單價下滑至每坪110萬元，受惠於極低的土地取得成本，預期利潤率仍能守在14%以上。

