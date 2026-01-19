川普關稅言論引爆拋售 比特幣跌破9.2萬美元

面對歐洲各國反對美國奪取格陵蘭島，美國總統川普再度祭出關稅大棒，宣布對歐洲8國加徵關稅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕面對歐洲各國反對美國奪取格陵蘭島，美國總統川普再度祭出關稅大棒，宣布對歐洲8國加徵關稅。消息一出，推動避險需求上升，比特幣週一（19日）早盤一度跌破9.2萬美元（約新台幣290萬元）。

綜合媒體報導，美國總統川普因不滿歐洲國家反對美國控制丹麥自治領土格陵蘭島，17日宣佈，自2月1日起，丹麥所有出口至美國的商品，將被課徵10％關稅。挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）盟國，也將同樣面臨10％關稅。

川普還威脅，如果這些國家仍不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，「直到就全面、完全購買格陵蘭達成協議為止」。

受上述利空消息衝擊，比特幣週一早盤價格一度跌破9.2萬美元，而其他加密或幣跌幅更大，像是以太幣（Ether）下跌4.9%，Solana則下跌8.6%。

截至台北時間11點25分左右，比特幣價格暫報92536.01美元，跌幅2.77%；以太幣價格暫報3201.68美元，跌幅3.42%；Solana價格暫報134.06美元，跌幅6.12%。

