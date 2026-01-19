不可思議！7-ELEVEN手沖精品咖啡1杯要2000元

真的不可思議！7-ELEVEN今天宣佈5家限定門市21日將開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價要2000元，再次打破超商咖啡價格天花板，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕真的不可思議！7-ELEVEN今天宣佈5家限定門市21日將開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價要2000元，再次打破超商咖啡價格天花板，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。

7-ELEVEN表示，「阿里山豆御香藝伎咖啡」為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次榮獲2025藝伎水洗組特等獎，將限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售。

分別在7-ELEVEN總部、Fresh湖美、Fresh首府、Fresh愿橋、Fresh亞萬等5家門市限定販售，手沖2000元，加贈禮賓券3張，價值600元（每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購）。

消費者可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，每杯手沖價 2000元再加贈禮賓券3張，價值600元。

7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，於2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營，透過「專業性」、 「故事性」、「標準性」塑造品牌差異。

7-ELEVEN持續精耕「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端精品咖啡品牌，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親自前往海內外知名產區及莊園挑選特色精品咖啡豆，嚴選當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。

今年更連續5年參與規格最高、競爭最激烈的精品咖啡豆競標「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將於1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」與「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，每店數量有限，售完為止。

「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」批次榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎殊榮，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，每杯手沖價450元，同步開賣咖啡豆，每包售價1150元（60g）。

