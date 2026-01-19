黃仁勳1月底再訪台 行程與動向受關注

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，此行正逢台灣取得232條款最優惠待遇後，使其訪台行程與動向備受矚目。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《財經新報》報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，此行正逢台灣取得232條款最優惠待遇後，使其訪台行程與動向備受矚目。

根據現有消息及台北市政府說法，黃仁勳訪台行程可能集中在農曆年前，預計1月29日抵台，1月30日與台灣員工共度尾牙，31日則預計宴請台灣AI供應鏈關鍵夥伴高層，共同參與備受矚目的「兆元宴」。出席公司名單涵蓋多家重量級科技大廠，包括台積電（2230）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等。

請繼續往下閱讀...

報導指出，台北市政府方面，也積極邀請黃仁勳出席輝達台灣新總部基地（北士科 T17、T18）的簽約儀式。黃仁勳日前於美國消費性電子展（CES）受訪時表示，若接獲邀請，將樂於參與。

對於黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安同台，輝達目前尚未對外說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法