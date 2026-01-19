3兆避險鬆綁、新台幣失去關鍵支撐 ? 彭博指向「32」

彭博指出，隨著新會計準則上路，台灣壽險業者可逐步解除外匯避險部位，美元兌台幣將看升至32。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著新會計準則上路，新台幣正面臨一項關鍵支撐力道流失的風險。市場預期，在新規定下，壽險業者可逐步解除外匯避險部位，規模達新台幣950億美元，約新台幣3兆元，對新台幣中長期走勢形成壓力，美元兌台幣看升至32。

據報導，隨著舊有避險部位被解除，壽險公司反而需要在即期市場直接買入美元，進一步對新台幣形成壓力。對此，澳盛銀行（ANZ）新加坡亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh）指出，短期內美元兌新台幣可能逐步走高，朝32關卡靠攏。

《彭博》指出，台灣壽險業者在海外持有約7000億美元資產，長期透過避險契約來管理匯率波動。這些避險操作要求保險公司提前鎖定未來買入新台幣的需求，過去在無形中對新台幣匯價形成支撐。

然而，新會計規則允許保險公司以更平滑的方式認列匯率波動，降低必須即時避險的需求，等同於讓業者可以逐步拆解原有的外匯對沖部位。而這樣的變化已開始反映在衍生性商品市場。

數據顯示，衡量市場對美元兌新台幣走勢預期的12個月期無本金交割遠期（NDF）利率，今年1月首度轉正，為十年來首見，顯示交易員已提前押注新台幣走弱。

法國巴黎銀行新加坡分行新興亞洲利率與市場分析師Jain指出，長期來看，過去因大量避險操作而被壓抑的遠期曲線將逐步上升，支撐美元兌新台幣維持在結構性偏高水準。他認為，壽險公司仍需數個季度，才能調整至新的最適避險比率。

在避險力道減弱的同時，新台幣也受到美元走強的拖累，一度貶至31.706，創下個月新低。市場同時關注，台灣在對美貿易協議中承諾的投資計畫，可能進一步對匯率形成壓力。

值得注意的是，新台幣才剛創下自2020年以來最大年度升幅，走勢已出現反轉跡象。

根據金管會資料，截至10月底，台灣壽險業持有的新台幣計價、但承擔外匯風險的資產規模高達15.2兆元。對此，巴克萊銀行分析師張檸檬（Lemon Zhang）指出，若壽險業的避險活動長期維持在較低水準，美元兌新台幣即期匯率與換匯點數都將面臨上行壓力，新台幣表現也可能持續落後其他主要亞洲貨幣。

