新鮮人也能上手！2026年5種「遠距且有機會晉升」工作曝光，年薪百萬起跳。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕遠距工作已成為渴望自由不想被辦公室綁架的上班族追求的工作型態，美媒報導，AI資料訓練器、虛擬助手等5種遠距工作，只需要1台筆電，及穩定的網路連線即可，不僅年薪上看19.8萬美元（約新台幣623.7萬），還有晉升機會，這些職位為2026年職場新人或職業轉型人士提供了切實可行的入門途徑。

《Gobankingrates》報導，人們想要的不僅僅是遠距工作，他們渴望穩定、有意義的工作以及可以自我提升的職涯發展之路，而以下是5種正在招聘的真實公司，並提供真實的薪資範圍和晉升機會。

請繼續往下閱讀...

1、AI資料訓練器

隨著人工智慧工具的發展，企業需要人來幫助這些系統不斷進步。這項工作很簡單：審核人工智慧完成的簡短任務，例如回答問題或描述影像，並判斷其結果是否正確。

根據 ZipRecruiter 數據顯示，像Appen這樣的公司會招募新手從事這類評估工作，許多職位時薪約為30美元（約新台幣945元），具體薪資取決於專案。隨著經驗的積累，從業人員可以晉升為AI營運主管。

像 ZipRecruiter 和 Glassdoor 這樣的薪資平台通常顯示這些職位的薪資範圍很廣，因為不同公司的職位名稱和職責各不相同，但一些高級人工智慧營運職位的年薪高達19.8萬美元（約新台幣623.7萬）。雖然這並非起價，但隨著人工智慧的普及，這展現了其長期發展潛力。

2、客戶服務代表

遠端客服是最常見的線上工作之一。像亞馬遜和美國運通這樣的公司會僱用員工透過聊天、電子郵件或電話為客戶提供協助。ZipRecruiter的數據顯示，遠端客服代表的平均時薪約為18至19美元（約新台幣567至599元），年薪約為3.5萬至4萬美元（約新台幣110.25至126萬元）。

隨著經驗的積累，員工通常會晉升為高階支援人員、品質保證人員或客戶成功經理等職位。

3、虛擬助手

虛擬助理 （VA）可以協助處理電子郵件、日程安排和簡單的行政工作。這份工作對新手友好且穩定，像BELAY和Boldly這樣的公司全年都在招聘這類職位。根據 ZipRecruiter的數據，許多擁有穩定客戶的虛擬助理平均年收入約為5萬749美元（約新台幣159.86萬元）。

優秀的助理通常會晉升到營運支援、專案協調或行政助理等職位。大多數新手都是從學習基本的辦公室工具（例如 Google Workspace）開始，並建立一個簡單的作品集，以展示他們能夠保持條理清晰、快速回應。

4、社群版主

線上社群需要持續的監管才能保持安全和有序。Reddit和Discord都聘請版主來審核貼文、回覆成員並執行規則。根據 ZipRecruiter 的數據，全美此類職位的平均年薪為6萬4331美元（約新台幣202.64萬元）。

累積經驗的版主可以晉升為社群經理或安全專員，這些職位通常薪資較高。大多數新手從管理小型線上群組開始，學習平台工具，並透過為大型品牌管理版主的公司申請入門級職位。

5、市場產品上架專員

亞馬遜、Etsy 和 Shopify 等電商平台的賣家需要人手撰寫產品描述、上傳圖片和管理庫存資訊。隨著店舖的發展，許多店主會聘請遠距商品資訊專員。根據 ZipRecruiter 數據顯示，這類職位的平均年薪通常為5萬4526美元（約新台幣171.76萬元）。

掌握這些系統的人可以轉行從事電子商務營運、產品研究或店鋪管理。大多數初學者都是從學習亞馬遜賣家中心或 Shopify 上的簡單商品上架工具開始，並使用範例產品描述建立一個小型作品集。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法