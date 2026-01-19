高雄富邦凹子底開發案今上樑 儀式低調不公開

富邦凹子底開發案上樑儀式相當低調，並未公開。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北高雄最重要地標之一的「富邦凹子底開發案」，這兩年如火如荼趕工，不斷「長高」，今天（19日）舉辦上樑儀式，但相當低調，並未公開；業界則期待，未來將形成北高雄黃金三角百貨商圈。

富邦凹子底開發案今天上樑。（記者葛祐豪攝）

位於博愛二路與大順一路交叉口的「富邦凹子底開發案」，將建造地上1棟47層、最高塔樓235.7米的複合型商辦大樓，還有1棟地上23層的飯店、與1座地上13層連接2座建築物的裙樓，未來裙樓將有高雄第三家漢神百貨進駐。

該工程於2022年3月開工，初期進度緩慢，2023年中改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造接手後，全面趕工，夜間經常燈火通明。目前47層商辦棟的鋼骨結構幾已完成，開始進行外牆帷幕試裝，從博愛路上望過去，猶如一座龐然大物。

高市財政局表示，富邦凹子底案設定今年（2026年）底取得使用執照，因該案為70年地上權，業者也希望儘早開張；根據進駐的漢神三館規劃，預計2027年開幕。

「富邦凹子底開發案」今天上午舉辦上樑儀式，象徵工程進度達到重要里程碑，不過卻相當低調，儀式並未公開，但有邀請高市府官員及立委參加；市府回應說是「富邦不希望公開」。

據了解，原因可能是本月11日，該工程發生一起工安意外，遭市府開罰9萬元並勒令停工；記者詢問富邦人壽，回應說是長官的評估決定，將採事後發新聞稿方式。

業界表示，高雄市百貨公司業績，去年仍以漢神巨蛋居冠，「富邦凹子底開發案」坐擁地后商圈優勢，有捷運紅線、輕軌的交通優勢，加上附近的義享天地二期即將完工，北高雄黃金三角百貨商圈即將成形。

