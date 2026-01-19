焦點股》台玻：兩大利多加持 亮燈漲停

兩大利多加持，台玻亮燈漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到玻纖布供應持續吃緊，再加上中國房地產市場今年可望止跌，建築玻璃需求與價格有機會回升之故，玻璃股台玻（1802）今日開盤不久股價即直奔漲停45.95元，截至10:02分為止，漲停委買張數近10萬張，已爆出14.5萬張成交量。

法人認為，台玻目前為兩岸平板玻璃與玻璃纖維製造龍頭，業務涵蓋建築、汽車與綠能產業，目前主要業務仍以平板玻璃為主，受房地產與營建業影響最大，至於玻璃纖維則應用於印刷電路板（PCB）材料、風電葉片等產品，台玻屬於高度景氣循環產業，而市場多認為，今年中國房地產有望回溫，再加上玻纖布供給吃緊，且台玻積極擴產，預料整體營運將優於去年表現。

觀察三大法人動態，1月以來外資買超4.3萬張、投信賣超7773張、自營商買超3202張，主力上週五單日買超高達3.34萬張，買超券商以富邦、統一、國票敦北法人為主；法人認為，目前台玻壓力區約在48-50元，但最好買黑不買紅。

