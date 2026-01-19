日本國會準備提前改選 消費稅減免成為焦點

日本國會即將提前進行選舉，消費稅減免議題預計成為選民關注焦點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日本執政黨計劃解散國會，提前舉行大選，極有可能推動消費稅調降，日本執政黨和反對黨的高層週日（18日）強調，有必要下調消費稅率，以緩解生活成本對家庭造成的衝擊，這預計將成為選舉前的焦點議題。

綜合外媒報導，日本目前對食品徵收8％的消費稅，對其他商品和服務則徵收10％的消費稅，這是應對人口快速老化，帶來社會福利成本上升的主要資金來源。

自民黨幹事長鈴木俊一（Shunichi Suzuki）表示，黨內先前已與執政聯盟夥伴日本維新會達成協議，目標是在2年內取消對食品銷售的8％稅收。鈴木週日在《NHK》電視節目中說道，目前的基本立場是真誠地履行協議中規定的內容。

日本《每日新聞》週六（17日）報導稱，首相高市早苗（Sanae Takaichi）若在下個月舉行大選，可能會承諾暫時取消對食品銷售徵收的8％稅。《共同社》報導也提到，執政聯盟正考慮一項稅收方案，其中也將包括暫停徵收食品消費稅，最快將在明年1月開始實施。

日本最大在野黨立憲民主黨和公明黨近日達成協議，宣佈將組成新政黨。立憲民主黨幹事長安住淳（Jun Azumi）也在同一個電視節目中表示，該黨也將呼籲暫時調降稅率。

食品價格飆升是推高日本整體通膨的關鍵因素，11月，食品支出在家庭總消費的佔比達28.9％，創下2000年有可比較數據以來的同期最高。選民對生活成本的不滿也是導致執政黨自民黨在最近2次大選中失利的主要因素。

政府數據顯示，削減8％的食品銷售稅，將使日本政府每年減少約5兆日圓（約新台幣1兆元）的收入，這將加劇日本本來就已經捉襟見肘的財政情況，並增加債券拋售的風險。

高市政府希望透過首相個人極高的支持率，來鞏固執政黨在眾議院的聲量，目前執政聯盟在眾議院僅佔微弱多數。如果高市領導的執政聯盟在即將到來的選舉中獲勝，這也被認為是獲得民意授權，進一步推行擴張性財政政策。

《朝日新聞》週末進行的民調顯示，高市政府的支持率仍高達67％，52％的受訪者認為，執政聯盟應該要獲得多數席次。不過仍有一半的受訪者不同意提前選舉，僅36％的人支持改選。另外，69％認為新政黨不會成為對抗執政聯盟的強大力量，僅20％的受訪者看好。

