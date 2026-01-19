美台新協議、台灣「矽盾」真的會被搬走嗎？ CNBC坦白說

美媒解析，美台協議對台灣「矽盾」意味著什麼？（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與台灣最新達成的協議，被外界視為牽動全球半導體布局與台灣「矽盾」命運的重要轉折。市場關注，這份以擴大美國晶片產能為核心的協議，究竟會削弱台灣作為全球先進晶片重鎮的戰略地位，還是反而讓矽盾在未來數年內持續存在？

《CNBC》報導，多位分析師指出，儘管華府希望降低對台灣的依賴，但短期內幾乎不可能真正擺脫台灣最先進半導體的供應，其原因是台積電仍生產了全球新增約3分之1的先進晶片，這種高度集中使得台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，仍難以被取代。

所謂「矽盾」，指的是台灣在全球晶片產業的核心地位，讓維持台灣的實質自治、並嚇阻中國動武，成為美國及其盟友的戰略優先事項。中國持續主張對台灣擁有主權，這樣的結構使得台灣半導體不只是產業問題，而是地緣政治的關鍵支點。

根據協議內容，台灣政府承諾提供高達2500億美元（約新台幣7.8兆元）的信貸支持，協助本土晶片與科技公司擴大在美國的產能；同時，台灣晶片出口美國也將享有更高的免關稅配額。

作為交換，美國將把多數台灣商品的關稅稅率從20%下調至15%，並豁免學名藥、原料藥、飛機零組件及美國本土無法取得的天然資源關稅。

美國商務部長盧特尼克表示，目標是將台灣整體半導體供應鏈的40%移往美國。但多數專家認為，這個目標在技術與政治上都極具挑戰性，尤其台北長期堅持最先進技術必須留在本土。

研究機構 SemiAnalysis分析師指出，至少到本世紀末之前，全球最關鍵的先進製程產能仍將集中在台灣。台灣政府也明確限制台積電海外廠僅能使用落後本土至少兩代的技術，這就是所謂的「N-2原則」。

目前，台積電在台灣量產的是2奈米製程，而其美國亞利桑那州廠才剛開始為客戶生產4奈米晶片，並計畫在2030年前推進至2奈米與A16製程。這代表美國產線仍落後台灣約四到五年，確保台灣在先進製程上的結構性優勢。

分析人士直言，半導體生態系不可能一夕之間搬遷。即便矽盾未來可能逐步變薄，但短期內仍然存在。若台灣此刻遭遇入侵，對全球經濟而言，將是等同於「大蕭條等級」的衝擊。

台積電財務長黃仁昭也強調，公司將持續在台灣發展最先進技術，原因在於研發與製造之間需要高度密集的協作。他直言，最尖端製程量產時，工程師必須頻繁往返台灣各據點，因此核心技術仍會留在島內。

儘管如此，台積電已承諾在美國投資高達1650億美元（約新台幣近5.2兆元），建設晶圓廠、封裝設施與研發中心，服務包括輝達與蘋果在內的重要客戶。台灣官方也多次表態，必須確保關鍵研發不被「掏空」，否則將對台灣自身安全構成風險。

多位學者與政策專家指出，美國推動晶片回流仍面臨工程人才不足、成本過高等結構性問題，新協議並未根本解決這些瓶頸。半導體產業的真正變數，或許在於未來美國政府是否持續施壓，要求更大規模的產能外移。屆時，台灣是否能維持其獨占優勢，將不再是「會不會」，而是「什麼時候」的問題。

