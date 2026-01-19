焦點股》可寧衛*：大單抄底 爆量打開跌停

不跌停了! 可寧衛*大單抄底多空交戰。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期因「土方之亂」，綠能環保股可寧衛*（8422）連續幾日漲停，又因政策提出「解方」連續兩日跌停，意外引爆財經網紅空中交戰，今日可寧衛*開盤後雖重挫但「沒有跌停」，隨後並出現大單向上拉抬，不少散戶喊「抄底」，截至9:09分為止，股價下跌2.5元、跌幅近6%、暫報39.6元，短短不到10分鐘爆出逾10萬張成交量。

「土方清運新制」今年元旦上路，高雄是目前土方之亂問題最嚴重的地方，可寧衛*受惠最大，帶動股價從30元飆上最高51.9元，且股價連續上漲鎖死，呈現「完全買不到」狀態，不少財經網紅與股市老師對於可寧衛*後勢討論熱烈，有人大喊「就是要買進」後，又因政府承諾給予營建業者「解方」，可寧衛*股價瞬間摜至跌停，討論版瞬間炸裂、網友頻酸「就是個反指標」、「現在買得到了、快進場」。

而今日可寧衛*開盤後，股價並未跌停，不少散戶信心大振，大喊「敲開」、「開了」、「抄底」，更有散戶表示「外資還有超過10萬張、投信也有超過9萬張，免驚」、觀察三大法人動態可發現，外資上週五賣超2886張、投信買超332張、自營商賣超239張，主力則小買100張，法人則認為，目前可寧衛*籌碼混亂、呈現多空交戰，券資比超過三成，空手投資人還是看戲比較穩當。

