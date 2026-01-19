馬斯克：AI5晶片設計進展順利 特斯拉將重啟Dojo3項目

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今表示，鑑於AI5晶片設計進展順利，特斯拉將重啟Dojo3項目。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今（14日）稍早在社交平台X發文宣布，鑑於AI5晶片設計進展順利，特斯拉將重啟Dojo3項目。

綜合媒體報導，馬斯克日前透露，特斯拉的全自動駕駛系統用AI5晶片設計已接近完成，並已著手展開下一代AI6晶片的早期開發工作。消息一出，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

馬斯克今稍早又在X發文表示，鑑於AI5晶片設計進展順利，特斯拉將重啟Dojo3項目，並邀請有興趣參與研發這款未來全球產量最高的晶片的人來信應聘。

去年曾有報導指出，馬斯克已經下令解散Dojo超級電腦團隊。之後馬斯克回應表示，沒有必要同時開發2種完全不同的AI晶片，並表示未來的AI5和AI6將採用多晶片整合的設計方式，也就是把多顆晶片放在同一塊主機板上。這樣做可以降低超級電腦叢集的網路複雜度與成本，甚至可以把這種架構視為「Dojo3」。

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「我的天，馬斯克在招人！」、「AI5是阻礙Dojo3開發工作的因素嗎？很高興聽到它的開發工作現在重新啟動了:）」、「馬斯克，你接下來可以開始生產消費性記憶體嗎？」、「xAI 會很快向特斯拉訂購晶片嗎？」、「我會把履歷發過去。」、「Dojo3 與 AI6 有何不同？我以為計劃是使用單一晶片同時進行推理和訓練？」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法