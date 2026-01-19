焦點股》力積電：銅鑼廠賣美光大利多 跳空漲停

銅鑼廠賣美光大利多，力積電股價跳空漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成。美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈，此一利多，激勵還在處置股期間的力積電今股價開盤跳空漲停，達62元，上漲5.6元，成交量逾8千張，漲停委買量超過14萬張。

力積電銅鑼廠賣給美光不包括設備，一座12吋廠包括30萬平方公尺無塵室與廠務設施，力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，將順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務體質，力積電還將在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應鏈，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，對力積電優化營運體質助益頗多。

黃崇仁指出，未來力積電將瞄準AI供應鏈，重組原有三座12吋、二座8吋晶圓廠的生產資源，專注於 AI應用所需的3D AI DRAM、WoW（Wafer on Wafer）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理 IC（PMIC）及功率元件（GaN/MOSFET）等高附加價值晶圓代工產品，並逐步減少非AI相關的業務，順勢優化力積電的產品組合以提升長期獲利能力。

針對內部營運調整，力積電總經理朱憲國表示，該公司將在確保生產不中斷及不影響FAB IP業務的前提下，將銅鑼廠的人員、設備及產品線有序遷回新竹廠區。在汰換新竹廠區老舊設備的同時逐步淘汰低毛利產品，以降低對成熟製程代工業務的依賴，強化力積電營運體質。

有關此項跨國合作的後續執行，力積電指出，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電銅鑼廠於2024年5月啟用第一座廠，主要生產55、40、28奈米製程，月產能可達約4~5萬片，但因客戶需求僅建置約8千片片產能設備。 link

