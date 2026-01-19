美有關稅歐有「貿易火箭筒」CNN：格陵蘭僵局可能變非常糟

美國總統川普近日就格陵蘭問題發出關稅威脅。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日就格陵蘭問題發出關稅威脅稱，他將從2月1日起對來自丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典和英國的商品加徵10%關稅，而歐洲也考慮採取反制措施，諸如啟動「反脅迫機制」（ACI）和徵收報復性關稅。對此美媒《CNN》認為，格陵蘭僵局可能很快就會變非常糟糕，且美歐都會深受影響。

根據《CNN》報導，川普舉動導致歐洲各國代表18日開啟緊急會議。法國總統馬克宏已要求歐盟啟動「反脅迫機制」，俗稱「貿易火箭筒」（trade bazooka）。該機制可採取一系列反制措施，包括限制美國進入歐盟市場或實施出口管制。

《路透》聲稱，歐盟也將考慮對美國徵收先前宣布的930億歐元（約台幣3.4兆元）報復性關稅。這些關稅在去年7月歐盟與美國達成初步貿易休戰協議後延後實施。

荷蘭國際集團（ING）全球宏觀主管布熱斯基（Carsten Brzeski）18日在1份致客戶的報告中表示，從目前初步反應來看，一些歐洲領導人願意採取強硬立場。對於企業而言，此事態發展意味著對美投資和出口將再次面臨不確定性。

布熱斯基指出，他預計關稅上調將使歐洲今年國內生產毛額（GDP）下降0.25個百分點。他強調，歐洲在經濟和安全等諸多方面仍然依賴美國。

布魯金斯學會高級非常駐研究員漢密爾頓（Dan Hamilton）警告，川普最新威脅有可能破壞美國去年夏天與英國和歐盟達成的貿易協議，並進一步加劇與美國最親密盟友之間的緊張關係。

美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授杜爾勞夫（Steven Durlauf）聲稱，美國舉動標誌著其信譽徹底喪失，這將對世界經濟產生不利影響。

杜爾勞夫強調，美國經濟也會受到影響。川普是否會升級關稅威脅，或在徵收新關稅之前退讓等不確定性，可能會導致貿易夥伴長期遠離美國。

杜爾勞夫說，不確定性是經濟成長的敵人，而川普的舉動讓事情在某種程度上變得不可逆轉。即使之後美國新政府上任，盟友們也會失去信賴。

