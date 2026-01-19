各產品線陸續開花 亞光今年營運勝去年

亞光今年營運將勝過去年。圖為董事長賴以仁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）去年（2025）年營運表現不俗，營收、獲利同創新高。展望今年，董事長賴以仁指出，今年數位相機出貨量預估至少400萬台、年增46%，擔綱主要成長動能，車用、運動相機也會成長，今年營運將勝過去年，前景正向。

亞光近兩年營運持續提升，主要受惠全球數位相機需求提升所帶動，去年稅後淨利18.46億元、年增14%，每股稅後盈餘（EPS）6.6元。賴以仁指出，亞光瞄準車用、AI與人形機器人等商機，並研發Metalens等新產品，菲律賓、泰國等海外產能持續推進，將續創營運佳績。

請繼續往下閱讀...

針對主力的數位相機需求，賴以仁指出，2024年亞光數位相機出貨為132萬台、2025年為274萬台，今年預估最少400萬台，且是因關稅影響、產能轉往菲律賓而下收，不然有望出貨達470萬台，日本客戶的相機產品需求仍暢旺，將持續帶動亞光營運。

至於運動相機產品，賴以仁則說，本來運動相機2客戶銷售表現都很不錯，單一客戶在2025年單月銷售可達70至90萬台，但因為近期記憶體產業波動，數位相機需使用的DDR4記憶體大缺貨，偏偏數位相機都需要4K畫質，導致去年11月起出貨量大減；不過賴也表示，缺貨狀況早晚會緩解，今年數位相機產品線就會復甦。

亞光近年持續耕耘車載領域，儘管近年因中國電動車削價競爭，影響全球車市，不過亞光車載領域仍持續開花。賴以仁表示，雖然因關稅影響，2025年車載產品線見年減，不過需求正在復甦，今年將會比去年增溫，唯仍將遜於前年（2024），長線則看自動駕駛技術持續提升，對產業發展樂觀看待。

在產能佈局方面，亞光在菲律賓、緬甸都設有產能，賴以仁說明，因緬甸的美國關稅稅率高達40%、價格壓力太沉重，因此會把高價數位相機等產品移到菲律賓生產，菲律賓廠今年第三季起開始試產、年底正式量產；另為支應美系客戶需求，泰國也以租用廠房形式擴產，目前已開始生產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法