為何川普非要格陵蘭？貝森特攤牌 : 因為歐洲「軟弱」

川普為何強奪格陵蘭？貝森特給出答案。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於18日證實，美國總統川普對於併吞格陵蘭的構想態度相當認真。據報導，對於川普對歐洲八國加徵關稅的決定，貝森特公開支持，並宣稱歐洲過於「軟弱」，美國必須接管格陵蘭島以確保北極安全。

彭博報導，貝森特闡述了川普爭取格陵蘭的整體戰略邏輯，指出此舉與北極地區日益激烈的全球競爭密切相關，同時也牽涉川普規劃中的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，以及歐洲過去對俄羅斯能源的高度依賴。

貝森特表示，「歐洲展現的是軟弱，美國展現的是力量」，並強調川普相信，若沒有將格陵蘭納入美國版圖，所謂的『強化安全』根本無從談起。

他直言，這種能源依賴「實質上等同於為俄羅斯對烏克蘭的戰爭行動提供資金」。當被問及川普對歐洲的強硬立場是否僅是談判策略時，則回應「川普並無退讓打算」。

針對部分歐洲領袖警告，美國若試圖取得格陵蘭，將意味北大西洋公約組織（NATO）70多年歷史的終結。對此，貝森特反駁，稱這樣的說法「是錯誤的二選一命題」。

