樂施會：億萬富豪財富飆至18.3兆美元新高 政治影響力「超乎尋常」

〔財經頻道／綜合報導〕非政府組織樂施會（Oxfam）週一（19日）公佈的報告顯示，全球億萬富豪的財富已飆升至創紀錄的18.3兆美元（約新台幣577.36兆元），而這些超級富豪也持續「為了自身利益」尋求權力，政治影響力明顯超越以往，加劇了經濟和政治分裂，威脅民主穩定。

綜合外媒報導，樂施會在達沃斯世界經濟論壇（World Economic ‌Forum in Davos）開幕之際發佈的報告表示，2025年，全球億萬富豪財富成長16％，達到18.3兆美元（約新台幣577.36兆元）。自2020年來，成長81％。

去年，全球億萬富豪人數首度超過3000人，其中特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為首名淨資產超過5000億美元（約新台幣15.77兆元）的人。樂施會計算得出，去年億萬富豪增加的2.5兆美元（約新台幣78.88兆元）財富，相當於最貧困的41億人所擁有的財富總額。

報告中指出，過去10年對億萬富豪來說，是不錯的10年，不過富人更富，減緩貧困的速度卻放緩了，2025年整體貧困情況大致與2019年的水準持平，全球仍有4分之一的人口難以獲得食物，近一半的人口生活在貧困之中。

在這波財富激增的背後，樂施會點出幾項影響因素，包括美國總統川普第2個任期削減了稅收，保護跨國公司免受國際壓力，並放鬆了對壟斷企業的審查，以及AI公司市值飆升，為原本就富有的投資人帶來更多意外之財。

樂施會也提到，億萬富豪經常利用他們的財富來鞏固政治影響力及媒體所有權。例如全球首富馬斯克在2025年初參與美國政府事務，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）擁有《華盛頓郵報》，以及法國富商（Vincent Bollore）收購法國新聞網《CNews》。

樂施會執行董事貝哈爾（Amitabh Behar）表示超級富豪對政治、經濟和媒體的龐大影響力加劇了不平等，使我們在解決貧困問題上遠遠偏離了正軌。

貝哈爾補充，貧富差距擴大的同時，也造成了一種極其危險，且不可持續的政治赤字，各國政府做出了錯誤的選擇，為了迎合菁英階層、維護財富，同時壓制人民的權力和對生活變得愈來愈難以負擔的憤怒。

樂施會呼籲，各國政府制定國家減少不平等計劃，對鉅額財富課徵更高的稅收，建立財富與政治之間的「防火牆」，並加強對言論自由的保護。目前只有挪威等少數國家徵收財富稅，但從英國、法國到義大利等國都有討論過類似的措施。

