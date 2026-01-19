Fed主席人選出現黑馬？哈塞特親曝自己可能留在白宮

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國總統川普（Donald Trump）很可能會讓他繼續留在白宮擔任目前的職位，這可能代表哈塞特已從聯準會（Fed）新任主席的競爭中出局。

哈塞特接受《福斯新聞》訪問時直言，從一開始，自己就和川普討論過，究竟是要待在白宮，還是去聯準會更好，哈塞特透露，川普目前還沒有最終決定。但川普在上週對提名哈塞特接任現任主席鮑爾（Jerome Powell）的職位表示猶豫，他在白宮的一次活動中告訴國家經濟委員會主任哈塞特，自己其實想讓他繼續留任。

請繼續往下閱讀...

哈塞特週日表示，有很多優秀的候選人，總統的決定可能是正確的，他認為現在對哈塞特而言，白宮是最好的去處。哈塞特也提到，川普關於他未來的評論讓他感到榮幸和欣慰，並稱川普「是個好人」。

哈塞特一度被視為聯準會主席的熱門人選，其他人選還包括聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）、現任理事華勒（Christopher Waller）以及貝萊德集團（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）。隨著這場競賽演變成4人角逐，知情人士透露，近期呼聲持續增強的候選人是里德。

知情人士透露，川普週四（15日）與里德的面試進行得很順利，除此之外，部份人士認為，川普若是提名貝萊德全球固定收益投資長里德，可能更容易獲得參議院的通過。

川普政府以Fed總部大樓的改建工程為由，近日對聯準會及現任主席鮑爾發起刑事調查，此舉引發強烈反彈。鮑爾指責司法部發起這項調查是為了向聯準會施壓，迫使他們進一步降息。包括參議院銀行委員會成員在內的多名關鍵議員警告，川普提名的人選將受到更嚴格的審查。

截至2025年底的最後一次會議，聯準會官員已連續3次降息，但官員們表明，在看到更多關於通膨和勞動市場的數據之前，他們並不急於再次降息。預計政策制定者將自1月27日到28日舉行的會議維持利率不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法