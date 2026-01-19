不是輝達！華爾街對這3家前景充滿信心 首選博通

華爾街對這3家前景充滿信心，首選博通。（路透）

〔財經頻道/綜合報道〕本週投資人既銀行財報，又擔憂地緣政治緊張局勢，面對持續的市場波動，華爾街頂級分析師根據宏觀進行全面分析後，對博通、Airbnb和Meta這3檔股票前景充滿信心，並給予跑贏大盤或買入進評等。

CNBC報道，根據TipRanks的數據，以下3檔股票受到華爾街一些頂級專業人士的青睞。

本週首選是博通，AVGO是一家半導體和基礎軟體設施供應商，在人工智能持續成長的背景下，公司客製化晶圓或專用積體電路（ASIC）的需求強勁。

在拉斯維加斯消費電子展期間，伯恩斯坦分析師拉斯貢與博通半導體解決方案集團總裁卡瓦斯舉行了投資者會議，會後她加密了對博通股票的「買入」評級，目標價為475美元。 TipRanks的人工智慧分析師則給予AVGO股票「跑贏大盤」評級，目標價為393美元。

這次會議得出拉斯貢得出的結論，投資者對激烈激烈的競爭和客戶擁有的工具對博通人工智能地位的影響的擔憂「被極大地誇大了，該公司不太可能很快在 ASIC 領域被取代」。

儘管博通承認創新速度遠超其他公司，但拉斯貢指出，博通有信心成為唯一能幫助XPU客戶保持領先地位的合作夥伴。拉斯貢指出，從3D晶片和400G SerDes等創新技術，到龐大的供應鏈和內部已經生產，博通的發展速度無人能及。

博通預計也將受惠於Alphabet宣布Google（$GOOGL）的張量處理單元（TPU）需求急劇成長，因為博通與Google在晶片開發上的合作關係。拉斯貢提及了卡瓦斯關於TPU v7（Ironwood）出貨量的評論，預計其出貨量目前2025年的萬片增長到2026年的「數百萬片」。他還補充說，TPU v8的出貨量預計將在幾個月內達到每月訂單量，並在今年年底達到數百萬片。此外，拉斯貢指出，AVGO財報公佈的730億美元訂單金額目前已大幅上升。

旅遊Airbnb股票排名排行榜第2位，瑞穗證券分析師姆斯利（Lloyd Walmsley）在其關於美國互聯網產業前景的研究報告中，將Airbnb2026年最值得關注的沃爾投資標的之一。沃姆斯利信託了對ABNB股票的「買入」評級，目標價為156美元。 TipRanks的AI分析師看好Airbnb股票，目標價為153美元。

沃姆斯利預計，在Airbnb增加飯店供應的策略、先行預訂後的成長以及國內市場更容易進行比較的推動下，客房夜數（飯店業的關鍵指標）的成長將再次加速。

沃姆斯利認為，投資人低估了 Airbnb 的前景及其重振客房數成長的潛力。沃姆斯利相信，隨著 Airbnb 今年在三個集中市場推出飯店策略，並可能在 2026 年底擴大更多城市，其實力將更加明顯。預計，Airbnb 增加飯店庫存的決定將使目標市場超越傳統的短期租賃市場。

沃姆斯利預計，飯店擴張以及「先預訂後付款」模式帶來的收益，將在2026年下半年重新加速成長，並提升股票的估值倍數。

沃姆斯利也提到了積分媒體元平台。 META是他2026年網路領域最看好的投資標的之一。沃姆斯利獨家擁有了META股票的「買入」評級，目標價為815美元。 TipRanks的AI分析師則給予META股票「跑贏大盤」評級，目標價為753美元。

沃爾姆斯利預計META股價指數目前呈現上漲，因為華爾街的預期已經反映了該公司的高成本和資本支出。他預計的成長以及公司在人工智能領域的進展將減輕投資者對高支出的擔憂。

「我們相信，隨著Meta公司更好地開展其在人工智能領域的巨額投資回報，其股價將向上修正，估值倍數還將擴大，」沃爾姆斯利表示。

此外，沃姆斯利對Meta Business AI和WhatsApp的商業化前景持樂觀態度。他也認為，人工智慧/機器學習（AI/ML）的優勢，以及使用者互動和廣告定向投放等方面的優勢，將有助於推動2026年的成長。

沃姆斯利預計，元平台將推出品質更優的大型語言模型和產品功能，他認為這將消除投資者對公司高額投資的擔憂。

