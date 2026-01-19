台灣人特別多禮？「一數據」揭137萬人深夜不睡覺真相

LINE禮物觀察，線上送禮行為已從特定節慶延伸至用戶的日常生活，成為平台最大訂單活動。 （AI 示意圖）

〔記者邱巧貞／台北電視台〕送禮電商的角色正迅速轉變，根據LINE禮物觀察，線上送禮行為已不再局限於生日或節慶，而是明顯延伸至用戶的日常生活場景，已成為平台最核心的成長動能。

數據顯示，目前全站高達73%的禮物交易來自「非節慶型」的日常送禮情感，貢獻整體績效約55%，無論是替加油好友打氣、表達感謝，或是在生活片刻中傳遞關懷，用戶透過送禮進行情緒陪伴與即時互動的需求持續主角。

此類日常化的送禮，也成為品牌與消費者建立長期關係的重要入口，讓商家不再只依賴節慶檔期的短期爆發，而能在日常場景中累積更穩定行為的營運成長。

在此之下，生日與節慶等具有高度儀式感的送禮形象，則持續扮演「放大送禮價值」的關鍵角色。在重要時刻，使用者更傾向於選擇能明確傳遞情緒與期望的商品。統計至2025年底，累計已有137萬使用者選擇在凌晨00:00至1:00間準時送出生日祝福，顯示「送禮即時性」的高度需求。

其中，在宅配訂單中，有32%的用戶會在朋友生日時選擇甜點與烘焙類商品作為祝賀；而整體節慶檔期業績年增率達87%，其中美妝保養類別佔比高達44%，顯示在關鍵時刻送禮已成為維係其他的重要目標。

LINE禮物指出，與以「自用需求」為核心的傳統購物電商不同，送禮行為本質上是人與人之間的情感連結。未來，將協助夥伴從鄰居節慶商機出發，轉向等待日常經營互動，貫穿日常關懷、商務往來、生日節慶及個人重要活動等多元社交場景，讓送禮行為更自然地連結使用者社交生活，進一步擴大消費情感的長期禮遇。

