川普為格陵蘭對歐洲出手！歐盟擬以930億歐元關稅回擊

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟各國首都正在考慮對美國徵收價值930億歐元（約新台幣3.43兆元）的關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，以回應美國總統川普（Donald Trump）對於反對他併吞格陵蘭島北約盟友的威脅，此舉也象徵著跨大西洋關係數十年來最嚴重的危機。

《金融時報》報導，參與籌備工作的官員表示，這些報復措施正在制定中，目的是讓歐洲領導人在本週於達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）與美國總統舉行的關鍵會晤中擁有籌碼。

這份關稅清單早在去年就已制定完成，但為了避免全面的貿易戰，暫停執行至2月6日。歐盟27個成員國的大使在週日（18日）討論了重新啟動這份清單的問題，以及所謂的「反脅迫（ACI）」機制。這項機制可以限制美國公司進入歐盟內部市場。

川普多次喊話要丹麥允許讓美國接管格陵蘭島，週六（17日）晚間，他誓言要從2月1日起，對來自英國、挪威和另外6個歐盟國家的商品徵收10％的關稅。這6個歐盟成員國近日向格陵蘭島派遣了軍隊進行軍事演習。

1名歐盟外交官表示，如果這種情況繼續下去，布魯塞爾有明確的報復手段，川普使用的單純是黑手黨式的手段。與此同時，歐盟也希望公開呼籲各方保持冷靜，並給他一個機會，讓他認清自己的位置。

法國呼籲歐盟動用反脅迫機制進行回擊，相關條例自2023年通過後從未被使用，其中包括投資限制措施，可能扼殺美國大型科技公司等企業在歐盟提供的服務出口。

法國財務部助理透露，巴黎和柏林正在協調應對措施，兩國財務部長將於週一（19日）在柏林會晤，之後再前往布魯塞爾與歐洲各國財長舉行會議。這名助理補充，在法國擔任G7輪席主席國期間，這個問題也必須與所有G7成員國進行協商。

根據了解相關討論的歐盟外交官表示，雖然許多其他歐盟成員國表態支持研究如何利用反脅迫機制對付美國，但多數成員國呼籲，在發出直接報復威脅之前與川普進行對話。

作為報復措施，歐洲議會最大的幾個政黨週末表示，他們將推遲原定就降低歐盟對美徵收關稅措施進行的投票，這些措施是去年達成的貿易協議其中一部份。

川普將在週三（22日）、週四（23日）出席達沃斯經濟論壇，將與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在內的歐洲領袖舉行私人會談，另外也將參與西方國家就支持烏克蘭問題進行的更廣泛討論。

