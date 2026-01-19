CP值低！購物達人點名好市多4款Kirkland不值得買。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市（Costco）自有品牌Kirkland（科克蘭）以物美價廉著稱，但即使是值得信賴的品牌，有時也會失手，購物達人點名電池、嬰兒濕紙巾等4款商品，不值得買。

《Gobankingrates》報導，從食品、服飾到家居用品，Kirkland幾乎能滿足您的所有需求，並非所有 Kirkland的商品都值得購買，以下4種商品千萬別買，專家一一分析不值得買的原因。

請繼續往下閱讀...

1、電池

電池為我們的日常生活提供動力，雖然Kirkland品牌的電池獲得4.2顆星的評分，但這種家用必需品存在一個大問題漏液。

「不幸的是，有報告指出Kirkland 品牌的電池有漏液問題，所以我盡量避免購買，」Dupe.com的執行長Bobby Ghoshal說。如果電池漏液，為了省幾塊錢而損失電子產品的錢，那就得不償失了。

2、嬰兒濕紙巾

嬰兒濕紙巾顯然是換尿布的必備品，它們還可以用來卸妝、去除污漬和清潔。但據Quote.com的零售金融專家和保險專家穆森（Melanie Musson）稱，它們並不是值得購買的。

「當我意識到使用更濕潤的濕紙巾有多舒服後，我就不再買Costco的自有品牌了，」穆森解釋道。

3、丁腈檢查手套

丁腈檢查手套用途廣泛，從油漆、食物處理、清潔到照顧病人，幾乎無所不能。雖然Kirkland品牌的手套價格實惠，但Costco的評論者表示其品質不佳，穆森也認同這一觀點。

「這些一次性手套價格確實很划算，但除非你每天都使用，否則它們在你用完之前就會變脆，」她說。 我發現，如果使用頻率不高，最好是少量多次購買。

4、冰淇淋

Kirkland Signature 超高端香草冰淇淋採用頂級原料製成，深受消費者喜愛，但價格偏高。穆森說「科克蘭冰淇淋很好吃，但是很貴，」我發現我可以在超市買到同樣好吃的冰淇淋，價格卻只有一半左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法