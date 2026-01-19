買必後悔！機械師警告這5款「故障率高、貶值快」車 千萬別買

機械師警告這5款「故障率高、貶值快」車，千萬別買。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有些車備受矚目，但這並不總是意味著好評，汽車專家表示，如果你打算購買新車，Wrangler、Range Rover、GMC Yukon Denali等5款車，不是故障率高，就是貶值速度快，建議千萬不要買。

《Gobankingrates》報導，如果您需要1輛值得信賴的車，AutoInsurance.org汽車專家穆森建議駕駛避開以下5款被過度炒作的車款。

請繼續往下閱讀...

吉普藍哥（Jeep Wrangler）

穆森表示，人們非常喜歡Jeep Wrangler，它們堅固耐用，幾乎可以去任何地方，但它們也存在一些問題。

如果你長期持有Wrangler，幾乎一定會遇到這些問題。與其他車輛相比，Wrangler的變速箱更容易出現故障，轉向系統過去也曾出現過問題，臭名昭著的『死亡搖擺』就是個例子。此外，電氣問題也一直困擾著這個品牌。

林肯領航員和GMC育空Denali（Lincoln Navigator and GMC Yukon Denali）

JustAnswer機械師兼汽車專家派爾（Chris Pyle）表示，林肯領航員和GMC Yukon Denali定價過高，貶值速度快，雖然空間很大，但很多空間卻很少用到。

「人們買這種車時都雄心勃勃，計劃著用來帶全家出遊，結果卻發現，99%的情況下，車裡只有1個人，」派爾補充道。

荒原路華攬勝（Land Rover Range Rover）

「它的二手車殘值很低，因為貶值很快，部分原因是它的可靠性差，」穆森解釋說。 一般來說，CVT變速箱的壽命都不長，但路虎攬勝上的這款變速箱甚至比平均水平還要糟糕。

她也指出，豪華懸掛系統經常出現故障，這會導致乘坐舒適性下降，尤其是當故障影響到一側時。

福特閃電（Ford Lightning）

穆森說，Lightning動力強勁，駕駛起來也很有樂趣，但它頻繁出現的故障可能會讓你抓狂。電氣問題可能包括整個系統故障，也可能是後備箱門失靈。懸吊系統不夠堅固，無法承受高強度使用，容易出現故障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法