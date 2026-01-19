冬季必備單品大降價！UNIQLO爆款保暖褲現只要1990日圓。（擷取自buzzfeed）

〔財經頻道／綜合報導〕在寒冷季節外出時，如何同時兼顧行動便利性與保暖性，往往是消費者最在意的重點，而優衣庫（UNIQLO）爆款保暖褲（フリースイージーパンツ）現正在大促銷，只要1990日圓（約新台幣398元），現省1000日圓（約新台幣200元），達人實測指出，這款褲子超舒服，以後冬天肯定穿它。

日媒報導，達人表示，這款抓絨褲設計簡約，非常適合居家休閒、短途出行，甚至日常穿著。外層柔軟舒適，內層纖維較長，觸感較蓬鬆柔軟。

請繼續往下閱讀...

讓我驚訝的是，這件衣服非常保暖舒適，即使不穿緊身褲也很舒服。布料主要是聚酯纖維，所以很容易打理，只要把它放在洗衣網裡，就可以機洗了。

而其腰部採用全彈性設計，方便穿脫，外側還配有可調式抽繩，方便您調整到適當的鬆緊度，且兩側都有口袋，方便存放智慧型手機或其他小物。非常實用，適合短程出遊。

另，大腿處比較寬鬆，但下擺是收口的，使整體造型顯得簡潔俐落，且能完美遮蓋腿部線條，下擺也不會堆積，非常適合運動場合！

由於保暖又舒適，官網評論好評如潮，如：「我整個秋冬季都想穿這條褲子」、「它已經成為我冬季居家必備單品了！」以及「它既保暖又舒適」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法