囤房稅2.0單一自住豪宅線 8縣市下修、北市減最多

各縣市陸續公告單一自住房屋豪宅線，115年期有8縣市下修。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」規定單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率1%，22縣市陸續公告115年期適用基準，有8縣市下滑，包括台北市、新北市、高雄市、南投縣、新竹市、花蓮縣、澎湖縣及連江縣，其中北市從284.2萬跌到267.42萬元最多，減少16.78萬元最多，但仍居各縣市之冠。

根據「囤房稅2.0」方案，住家用房屋改採全國歸戶，非自住房屋稅率1.5%至4.8%，自住3戶以內維持1.2%，但單一自住（房屋所有人、配偶及未成年子女全國僅1戶）房屋現值一定金額以下適用稅率1％。而各縣市單一自住「一定金額」按房屋現值由高至低排序，直轄市及新竹縣市取前1％戶，其他縣市取前0.3%戶，以低於該房屋現值的最大值為基準，俗稱 「豪宅線」。

各縣市已陸續公告115年期全國單一自住房屋現值一定金額基準，六都中，台北市為房屋現值267.42萬元、新北市234.89萬元、高雄市217.75萬元、桃園市181.8萬元、台南市157.49萬元、台中市153.54萬元。六都以外，宜蘭縣251.51萬元最高，澎湖縣204.69萬元、雲林縣200.73萬元次之，新竹縣市及嘉義市也超過180萬元；金門縣91萬元、連江縣91.51萬元、基隆市120.02萬元較低。

與114年期相較，有8縣市豪宅線下修，以北市下降16.78萬元最多，連江縣下降12.37萬元次之、但降幅11.9％最大；其餘14縣市豪宅線則上修，其中台東縣從141.35萬元增至155.74萬元，增加14.39萬元最多、增幅約10.2％；金門縣從77.69萬元增至91萬元，增加13.31萬元居次、但增幅17.1％最大。

