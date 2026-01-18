中國地方政府缺錢 藉「大數據」向網紅查稅 狠撈數十億美元

中國地方政府缺錢缺到翻，近日藉助大數據系統，系統性梳理網紅、明星以及擁有海外收入的富豪，僅近期就追繳了高達數十億美元的稅款。（示意圖，法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國地方政府缺錢缺到翻，稅務機關自2025年以來提醒納稅人自查2022年至2024年的境外收入，近日更藉助大數據系統，系統性梳理網紅、明星以及擁有海外收入的富豪，僅近期就追繳了高達數十億美元的稅款。

由於地方政府土地出售金持續下滑，企業獲利縮水，增值稅收入明顯下降，地方政府財政壓力山大。在這種情況下，北京當局只能把目光投向那些「看起來還有錢」的群體。

香港《南華早報》近日報導，中國稅務部門正藉助大數據系統，系統性梳理網紅、明星以及擁有海外收入的富豪，僅近期就追繳了高達數十億美元的稅款。這已經不是個案，而是一場全國範圍內的系統性行動。

中國國家稅務總局上週還公開通報了2個「典型案例」，釋放出的信號極其明確：誰紅、誰流量大，誰就危險。

第1個被點名的是重慶頂流網路主播彭煊之，粉絲超過3000萬。稅務部門透過所謂「稅收大數據分析」發現，她2021年至2023年的影片點讚量、流量數據，與其申報的稅費「明顯不匹配」。最終結論是偷逃稅款——結果很直接：補稅、滯納金加罰款，一共415萬元人民幣（約新台幣1880萬元）。

第2個案例是甘肅天水的網路主播楊遂娃，粉絲近30萬。官方說法是「接到舉報」，調查後發現，她2022年至2024年直播間人氣火爆，但申報收入只有23萬元。最終，稅務部門核算後要求其補繳稅款181萬人民幣（約新台幣820萬元）。

這還只是被公開點名的示範案例。根據中國稅務總局披露的數據，僅2025年前11個月，全國就查處了1818名所謂的「雙高人群」——高收入、高淨值人士，主要集中在明星、網紅和富豪身上，共查補稅款15.23億元（新台幣69億元）。

其中，1個極具震懾意味的案例是：擁有5000萬粉絲的網紅「周周珍可愛」，其名下的廣東某文化傳媒公司，被一次性追繳稅款1659萬元（新台幣7517萬元），另罰款829萬元（新台幣3756萬元）。換句話說，一刀下去，直接拿走近2488萬（新台幣1.13億元）。

這背後反映的是越來越清晰的現實：在經濟下行週期，網紅和富人，正在被當作移動財政收入。

近年來，中國經濟成長持續放緩，通縮壓力加大，企業倒閉、大舉裁員，地方政府卻依然背負着龐大的支出責任。增值稅下滑之後，唯一還能快速「見錢」的方式，就是強化個人所得稅和罰沒收入。

官方數據顯示，2025年前11個月，全國稅收收入16.48兆元（約新台幣74.7兆元），年增僅1.8%；但個人所得稅卻逆勢暴漲11.5%，達到1.47兆元（新台幣6.7兆元），創下歷史新高。這意味了普通經濟活動在降溫，對個人的「撈錢效率」卻在明顯提高。這場以「大數據」為名的查稅風暴，很可能才剛剛開始。

