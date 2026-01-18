外媒看穿魏哲家的信心 台積電將掌握AI大趨勢

台積電董事長魏哲家認為：「人工智慧是真實存在的」，並稱之為「人工智慧大趨勢」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧是泡沫嗎？這項技術的需求是否足以支撐對人工智慧資料中心的大規模資本投資？雖然這些問題的答案尚不明確，但台積電董事長魏哲家現在似乎確信人工智慧是件大事。外媒The Motley Fooll報導指出魏哲家為何對「人工智慧大趨勢」有信心的理由。而台積電正在謹慎增加資本支出，以掌握人工智慧領域的機會。

台積電公佈了2025年第四季亮眼的業績。營收年增20.5%，淨利飆漲35%。基於持續強勁的市場需求，公司對2026年業績給出了穩健的預期。台積電預計今年營收將成長近30%，到2029年將維持25%的複合年增長率。

台積電預計，到2029年，人工智慧加速器的收入將以每年至少50%的速度成長。據報道，鑑於人工智慧晶片需求旺盛，而先進半導體製造能力長期短缺，台積電擴張速度緩慢令人工智慧產業的主要參與者感到失望。

台積電一向保守且規避風險，但隨著對未來需求前景的信心增強，該公司正加大投入。台積電並非全力投入，而是正在增加資本支出，以掌握人工智慧領域的機會。

對台積電而言，擔憂人工智慧泡沫並非毫無道理。建造全新的尖端半導體代工廠需要數年時間，並耗費數十億美元的資金。如果台積電過於樂觀，過度建設，其獲利能力可能會遭受巨大損失。

魏哲家在回答分析師關於人工智慧需求走勢的問題時說：「我也很擔心，真的」。他接著表示，如果台積電不謹慎控制資本支出，將會是一場「大災難」。

儘管台積電繼續採取保守策略，但魏哲家在過去幾個月一直在與台積電的客戶以及這些客戶的客戶進行交流。這些交流的目的是評估人工智慧的需求是否真實存在。

魏的結論是：「人工智慧是真實存在的」，並稱之為「人工智慧大趨勢」。台積電的客戶是輝達和超微等晶片設計公司，而其客戶的客戶則是超大規模雲端服務供應商和其他人工智慧加速器買家。這些超大規模雲端服務供應商的財務狀況也讓魏哲家信心倍增。

另一個數據點是台積電自身對人工智慧的應用。魏哲家指出，該公司正在利用人工智慧提升晶圓廠的生產效率，在幾乎沒有成本的情況下實現了1%到2%的效率提升。但他並未詳細說明這些效率提升的具體細節。

鑑於台積電對人工智慧需求的持續成長充滿信心，該公司表示預計今年的資本支出將在520億美元至560億美元之間。作為對比，台積電2025年的資本支出約為400億美元。該公司還預計未來幾年資本支出將進一步成長。

為滿足市場需求，台積電也提前啟動了位於亞利桑那州第二座晶圓廠的投產。該公司目前預計將於2027年下半年開始大規模生產，並且最近購置了第二塊土地以支持未來的擴張。

