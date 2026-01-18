年前減重衝刺看過來！Costco 10大最佳減肥好物買起來

Costco提供豐富的新鮮肉類、魚類、家禽和農產品，還有許多富含膳食纖維的食品，

〔財經頻道／綜合報導〕春節期間最怕親友見面聚會被問「你是不是胖了」，破壞好心情，不少人會趁著年前減重，穿美美又不怕過年變胖。外媒指出，Costco提供豐富的新鮮肉類、魚類、家禽和農產品，以及各種預製和包裝食品飲料，可以為您的運動提供能量，並助力您達到減肥目標。

《Eat This，Not That》報導，如果您希望在2026年既省錢又減肥，那麼在Costco應該買些什麼呢？以下是2026年Costco最值得購買的11件減肥好物。

1、Kirkland Signature 有機希臘脫脂優格：這款優格高蛋白、低脂肪，是早餐、點心和奶昔的理想選擇，可以讓你長時間維持飽足感，並在減肥期間幫助維持肌肉。

2、冷凍有機莓果：冷凍有機莓也是減重必買，尤其是Kirkland Signature品牌，CP值很高。富含膳食纖維，不添加糖。

3、燕麥片：在Costco可以大量購買燕麥片，它不僅物美價廉，而且營養豐富，是理想的早餐選擇。

4、冷凍鮭魚或雞胸肉：冷凍鮭魚或雞胸肉非常適合放在冰箱裡，方便隨時烹飪午餐或晚餐。Costco的售價總是比傳統超市優惠。

5、Safe Catch 鮪魚和 Wild Planet 沙丁魚罐頭：這些罐頭保存期限長、富含蛋白質且含有 omega-3 的海鮮，配沙拉、蓋飯或捲餅都可。

6、蛋白質奶昔：Costco出售的蛋白奶昔價格遠低於其他商店，還有多種品牌可供選擇。

7、Kirkland Signature 有機鷹嘴豆泥和高纖維零食：尤其是鷹嘴豆泥可以搭配蔬菜和全穀物。

8、低糖氣泡飲料：可以用來調製低糖無酒精雞尾酒，也可以直接飲用，是含糖飲料更健康的替代品。

9、Kirkland Signature 杏仁粉和大麻籽（火麻種子）：這些很適合家庭烘焙，還能增加蛋白質和健康脂肪。

10、蔬菜和農產品：去Costco購物時別忘了囤些蔬菜和新鮮蔬果。這些商品的價格遠低於零售價，讓健康飲食變得輕鬆簡單。

此外，也別忽略了所有健康的廚房必備食材，包括藜麥、豆類和其他穀物，這些富含纖維的全穀物和豆類有助於抑制飢餓感，也適合素食者。

