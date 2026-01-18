金價飆漲！年終大掃除發現「寶藏」 金牙、金飾賺到11倍估價 中年婦和大學生都樂翻

20多歲的男大學生帶了13件物品，包括名牌包和金飾前往估價，估價師給他11倍的價格回收，讓他驚呼不可思議。（取自網路）

隨著貴金屬價格飆漲，日媒追蹤報導一家新年舊物回收專賣店，發現估價最高的物品竟然是黃金，而且黃金價格還在持續上漲。一名60多歲婦女在年終大掃除時，發現家中的「寶藏」，將曾經戴過的金牙求售。另一名婦女將18K金的名牌戒指和名牌手錶給商店估價，都換得不少的錢。還有一名大學生替母親將名牌包和金飾拿去估價，竟然獲得預估售價的11倍價格，大呼太不可思議了。

一位住在東京的60多歲女士帶著一副眼鏡框和一顆金牙來到海取大吉銀座中央通分店。眼鏡框是她80多歲的父親幾十年前買的，還有一顆她曾經戴過的金牙。

她說，這些東西是她80多歲的父親送給她的，當時父親說他「不再用了」。她看到金價不斷攀升，就決定要來賣掉它們。

女士說，「年底的時候，我在想該清理些什麼，就一個個打開抽屜，突然想到，好像還留著一些東西呢。我希望總價能超過40萬日圓。」鑑定師隨後給了一些東西估價：眼鏡框賣了30.8萬日圓（台幣6.15萬元），金牙賣了3.4萬日圓（台幣6800元）。雖然沒達到她理想的價格，但這位女士說：「能把閒置物品變現，我已經很開心了。」

一位50多歲的女士帶來了一枚18K金的名牌戒指和一塊名牌手錶，是她丈夫讓她來估價的。她說：「我從年底就開始清理東西，現在新年到了，把名牌和不戴的東西留在家裡也沒有意義……」。這枚戒指是她和先生的結婚紀念。

她說：「我們25年前結婚，她在我生日那天送了我這枚戒指和鮮花。我一直珍藏著它，但我想用它來補貼女兒的生活開支。」她的女兒今年春天就要開始工作了，從2月份起就要獨自在東京生活。和丈夫商量後，她決定把戒指兌換成現金給女兒，作為她新生活的支出。

「物價很高，我覺得水電費之類的開銷會比想像中貴得多，所以我覺得與其給一枚戒指，不如給點錢。」她說。她希望將戒指和手錶賣掉。

鑑定師說：「我們會幫您買下那枚卡地亞戒指，這枚戒指我們可以16萬日圓收下（台幣3.2萬元）。」手錶品相也很好，所以我們以40萬日圓（台幣8萬元）的價格買下了它。

另一位20多歲的男大學生帶了13件物品，包括名牌包和金飾前往估價。這些東西都是他母親珍藏多年的，他說：「在新年假期清理房子的時候，這些東西佔地方，我也不知道它們值多少錢，所以就想著賣掉。」

估價師：「您母親希望賣多少錢？」大學生：「大概10萬日圓左右。如果能賣到兩位數就更好了。因為裡面有黃金，10萬日圓應該比較合理。」

估價結果令人震驚。估價師說：「我能給你的估價是11乘以10萬日圓，也就是110萬日圓。（台幣22萬元）」這位大學生驚呼：「哇！太不可思議了」。其中七件物品，包括一枚戒指，都是18K金的，總價值就高達94.9萬日圓（台幣19萬元）。此外，一個二手名牌包（4萬日圓）和一條鉑金項鍊（11萬日圓）也拍出了高價，這兩樣東西都非常搶手。

