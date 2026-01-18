高階核廢選址條例研擬中？經部：目前尚未有版本

經濟部表示，目前尚未有高放選址條例版本。核電示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央社報導指出，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，各界關切進度。對此，經濟部回應，目前尚未有高放選址條例版本，台電將參考國際經驗，並持開放的態度面對問題。

經濟部說明核電重啟進度，目前已經核定台電核電廠現況評估報告，責成台電儘速撰寫再運轉報告，並按部就班完成自主安全檢查。

經濟部強調，台電已經多次對外重申，核電的使用一定會在 「核安無虞、核廢有解、社會共識」等三原則下，由核安會訂定安全審查辦法、由台電進行自主安全檢查，並尋求國際原廠的協助。

經濟部進一步說明，發電使用過的高放核燃料，首先需移至乾式貯存設施中（核一及核二廠需由室外移至室內採兩階段貯存），核一的室外乾貯部分已完工、並由核安會2025年5月核定運營。

針對核二廠狀況，能源署指出，室外乾貯設施2015年向新北市府提出相關計畫後、2024年獲新北市府核定，目前正全力興建中，預訂今年底完工啟用。室內乾貯部分則正全力規劃中。經濟部將督導台電確保核廢料存放安全無虞。

