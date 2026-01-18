不是富二代！他靠「10招」翻身成百萬美元富翁 黃金分散資產是其一

百萬美元富翁揭秘了他的十大致富「秘訣」。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕他不是富二代，沒有信託基金，卻過著人人稱羨的富豪生活。一名作者投書《The Motley Fool》揭露，鄰居Mark多年來頻繁出國、花錢毫不手軟，真正的祕密竟不是高薪或家族背景，而是一套在「身無分文時就開始執行」的致富清單。這10個幾乎沒人提的理財細節，才是真正拉開窮與富距離的關鍵。

作者表示，多年來，看著百萬美元富豪（至少擁新台幣3148萬元）的鄰居Mark一次次出國度豪華假期，而自己卻在剪優惠券省錢，一直以為他有信託基金撐腰。直到有一天，兩人隔著圍牆聊天時，Mark才坦白自己的財富不是繼承來的，而是從一無所有時，就開始執行的10個關鍵理財行動。

這些策略看似簡單，卻幾乎從不出現在主流理財建議中。真正拉開「勉強度日」與「累積財富」差距的，就是這些細節。以下是他親口分享的完整致富清單。不是每一項都適合每個人，但其中一定有幾個能改變你的財務狀況。

1.停止為保險多付冤枉錢：Mark很早就發現，大筆支出必須特別留意。試想一下，如果你每年白白丟掉錢，只是讓保險公司多賺一點，你會有什麼感覺？這種情況很可能正在發生，而唯一知道的方法就是比價。Mark的原則是省下來的錢，絕不能亂花，一定要拿去還房貸或投資。

2.別再被信用卡債務拖垮：為債務煩惱，是最浪費時間的事；付利息與滯納金，是最糟糕的花錢方式。如果債務已經失控，越早處理越好。欠債超過1萬美元（約新台幣31萬元）的人，應該立刻尋求專業協助。

3.利用空檔看電視，也能多賺錢：把一點零碎時間換成額外收入，其實比你想得容易。有些人每月因此多賺超過1300美元。透過測試App、玩遊戲、填問卷，就能賺錢，而Mark使用的平台效率最高，多數任務只要5至10分鐘。

4.讓退休金「翻倍」（找專業）：Mark曾經自己投資多年，但後來發現，找理財顧問差很多。研究顯示，同樣50萬美元，自己投資25年可能變成170萬美元；交給專業，卻可能成長到340萬美元。理財顧問不只幫你選標的，還能節稅、規劃退休、最大化社會安全金。

5.別讓高利率債務壓垮你：聰明的屋主會利用房屋淨值貸款（HELOC），把高利率信用卡債換成低利貸款。光是利率差，就可能一年省下好幾百美元，長期甚至能加速還清房貸。

6.用黃金分散資產：真正保護財富的方法，是讓資產分散在不同、彼此走勢相反的投資中。當通膨升高、利率上漲、政治局勢動盪時，股票表現往往不佳，但黃金卻常逆勢上漲。Mark認為，實體貴金屬是關鍵防線之一。

7. 別再待在「什麼都不給你」的銀行：傳統銀行不但收帳管費，存款利率還低得可憐。換到數位銀行，不只利率高，還可能直接給你現金獎勵。

8.不犧牲訊號，也能把手機費砍半：如果你每月手機費超過70至100美元（約新台幣2203至3148元），那些錢其實本來可以拿去投資。現在有使用大型電信網路、卻價格低一半的方案，還是真正不限流量。

9.別讓家人毫無保障：努力累積財富的同時，也要確保家人萬一失去你，仍能被照顧。定期壽險往往比你想像中便宜，卻能提供數百萬美元的保障。

10.利用0%利率信用卡，停止被利息吸血：高利率信用卡，會讓你永遠翻不了身。透過0%利率的餘額轉移卡，你能把更多錢真正拿去還本金，而不是一直付利息。

