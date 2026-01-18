斷交國遭北京澡堂老闆騙倒淪笑柄 還被中貨入侵泣訴收入崩7成

尼加拉瓜與台斷交，並與中國建交，慘遭中國全面滲透。（美聯社、本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕2010年代，一條中企興建的「尼加拉瓜運河」號稱投資500億美元（約台幣1.5兆），希望超越巴拿馬運河地位，這個新聞曾轟動世界。主導這項工程是中國信威董事長王靖，他曾在北京開澡堂、學歷不詳。這個工程最終2016年暴雷，王靖也在2024年宣布破產。除了工程爛尾外，智庫近日出具報告詳細闡述尼國遭中貨入侵，當地業者收入雪崩7成；數位間諜方面更令人擔憂，尤其是華為，在當地電信業佔主導地位，增加尼國被北京用作反美活動基地的風險，智庫提醒美國應正視威脅。

尼加拉瓜運河成了爛尾，歷經數年只修建了一條塵土飛揚的小路。（圖擷取自中國社交平台）

總部位於中美洲的獨立智庫和調查性新聞平台《Expediente Abierto 》（EA）近日出具報告，描繪中國滲透尼加拉瓜概況。

文章說，2025年美國國家安全戰略（NSS）優先關注美國在西半球面臨的威脅，其中包括致力於削弱中國在該地區的影響力，並「阻止非西半球競爭對手在西半球部署軍隊或其他威脅性能力，或擁有或控制具有戰略意義的重要資產」。儘管2025年美國在該地區大幅擴張的軍事存在主要集中在打擊毒品行動和委內瑞拉問題上，但中國在尼加拉瓜的活動，也是NSS承諾應對的威脅的另一個案例。

尼加拉瓜與台灣的外交關係經歷兩次斷交、復交，最近一次是2021年12月10日，尼加拉瓜片面宣布與台灣斷交，並立即與中國建交。

建交後，尼中簽署13份諒解備忘錄，與其他中美洲小國一樣，中國企業在打入尼國市場方面更為成功，然而，尼國出口商卻難以向中國市場銷售產品。

2024年，尼國對中國的出口額僅8210萬美元（約台幣25.8億），而其從中國的進口額卻高達16.5億美元（約台幣519.8億），幾乎是前者的20倍。

在採礦領域，自承認中國主權以來，中國企業透過特許權大幅擴大了在尼國的業務。自2021年12月以來，奧爾嘉（Daniel Ortega）政府已向八家不同的中國礦業公司，授予至少43項在尼加拉瓜運營的特許權，覆蓋該國近5%的領土。這些特許權主要用於在偏遠的東北部地區開採黃金。這類中國特許權往往與原住民居住區重疊，不僅侵犯原住民社區的權益，也造成環境破壞。

與許多威權民粹主義政府一樣，中國在尼國進行商業活動的主要途徑並非投資或購買尼國產品，而是以可疑的條款開展基礎設施項目，利用中國機構提供的貸款，這些貸款最終必須由尼國政府乃至人民償還。貸款利率也異常高，通常在4%至6%之間。

智庫指出，是華為在尼國電信業佔據主導地位，增加數位間諜風險。（路透）

數位間諜方面也令人擔憂，尤其是華為，在尼國電信業佔據主導地位。與其他威權統治國家（包括委內瑞拉、古巴，以及先前的厄瓜多和玻利維亞）一樣，中國企業也承包建設數位基礎設施，以公共安全為名，支持國家監控和控制。

此外，中國企業在尼國零售業的擴張，與當地企業展開競爭，並常常將其擠出市場。當地零售商反映，由於中國新商店的湧入以及中國在融資和監管方面似乎擁有的優勢，造成他們的銷售額暴跌70%。

為了吸引中國投資進入尼國，奧爾嘉政府正在建立自由貿易區。然而，一些分析師擔心，此舉只會讓中國企業進口更多中國商品，進一步增強其相對於本地企業的競爭優勢，同時減少尼國的稅收。

至於軍事領域，至少自2023年以來，中國就資助尼加拉瓜國家警察成員赴中國接受訓練。 2025年尼國官員報告稱，每年向中國派遣400名警察接受培訓，此外還向俄羅斯派遣500名警察。中尼軍事合作不僅限於訓練和人員互訪。至少自2025年5月以來，尼國政府也從中國公司購買了安全設備，例如總部位於中國的知名國防企業保利科技。

報告指出，一旦中國與西方在印太地區發生軍事衝突，中國在尼國這個不透明且反美的政權中擁有的軍事關係、後勤保障和其他存在，無疑會為解放軍從尼國對美國發動軍事行動提供選擇。近期解放軍在墨西哥灣和加勒比海地區進行的軍事演習，以及有關解放軍考慮在古巴建立軍事基地的公開報道，都顯示這並非危言聳聽。

